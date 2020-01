Slovenské vodnopólistky sa o prekvapenie nepostarali, prehrali vo štvrťfinále

Holandsko bolo favoritom duelu.

21. jan 2020 o 15:52 SITA

Majstrovstvá Európy vo vodnom póle - Budapešť:

štvrťfinále:

Slovensko - Holandsko 2:22 (0:6, 0:3, 1:7, 1:6) Góly SR: Junasová a Stankovianska po 1, rozhodovali: Várkonyiová (Maď.) a Rakovič (Srb.) Zostava SR: Horváthová - Kováčiková, Kurucová, Garančovská, Junasová, Sedláková, Pecková, Kolářová, Stankovianska, Majlathová, Kátlovská, K. Kissová

BRATISLAVA. Slovenská ženská reprezentácia vo vodnom póle na majstrovstvách Európy v Budapešti podľa očakávania prehrala vo štvrťfinále s favorizovaným výberom Holandska vysoko 2:22.

Pre zverenkyne trénera Milana Henkricha je však úspech už postup medzi osem najlepších tímov v Európe. Na Slovensky na turnaji čakajú ešte dve stretnutia - vo štvrtok a v sobotu budú bojovať o konečné 5. - 8. miesto.



Slovenky v utorok prehrali prvú štvrtinu 0:6 a druhú 0:3. Obhajkyne zlata z predchádzajúcich ME Holanďanky trestali chyby súperiek a ich náskok narastal aj v druhom polčase.

Nulu na konte strelených gólov na slovenskej strane vymazala až v poslednej minúte tretej štvrtiny Emma Junasová, ktorá strelou z diaľky s pomocou odrazu od vody prekonala brankárku Joanne Koendersovú a upravila na priebežných 1:16. Druhý gól tímu SR pridala Miroslava Stankovianska v záverečnej osemminútovke, skorigovala ním na 2:20.



Slovenské reprezentantky v základnej A-skupine najprv zaznamenali prehry s Ruskami, Maďarkami a Grékyňami, v piatok však zdolali Srbky a v nedeľu aj Chorvátky. Hráčky SR sa na ME predstavili prvýkrát od roku 1993, vtedy turnaj absolvovali bez zisku jediného bodu.

Prienik medzi najlepšiu osmičku na ME by pre Slovenky mal znamenať postup na celosvetovú kvalifikáciu o postup na OH 2020 do japonského Tokia, ktorá by sa mala konať počas tohtoročnej jari. Olympijskú miestenku získajú aj víťazky ME v Budapešti.