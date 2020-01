Šance budú vo aj štvorhre. Slováci spoznali súperov na Australian Open

Filip Polášek už má skúsenosti s grandslamovým semifinále.

21. jan 2020 o 17:36 SITA

BRATISLAVA. Traja slovenskí tenisti sa predstavia v hlavnej súťaži štvorhry na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open v Melbourne.

Bude to výlučne so zahraničnými partnermi.

Filip Polášek si zahrá po boku osvedčeného chorvátskeho deblistu Ivana Dodiga, Igor Zelenay sa predstaví vedno s Čechom Romanom Jebavým a jediná ženská zástupkyňa Viktória Kužmová bude mať bieloruskú partnerku Alexandru Sasnovičovú.



Už v stredu zasiahnu do bojov v 1. kole deblovej súťaže všetci traja Slováci. Semifinalisti vlaňajšieho Wimbledonu a účastníci majstrovského turnaja ATP Finals Polášek a Dodig sa predstavia na dvorci číslo 7 približne po 5.00 h SEČ proti austrálskemu páru Blake Ellis a Alexei Popyrin.

Tí si v Melbourne zahrajú vďaka voľnej karte od organizátorov. Polášek a Dodig sú nasadené štvorky deblového turnaja, v generálke na Australian Open postúpili do finále na podujatí ATP v Adelaide.



Hneď v úvode stredajšieho programu po 1.00 h SEČ si zahrá Igor Zelenay. Spolu s Romanom Jebavým budú na dvorci číslo 11 ich súpermi turnajové šestnástky Američan Austin Krajicek a Chorvát Franko Škugor.

Na tom istom kurte, ale približne o štyri hodiny neskôr, budú v hre aj Viktória Kužmová s Alexandrou Sasnovičovou. Súperkami šestnásteho nasadeného páru budú mladé Austrálčanky Alexandra Bozovicová a Amber Marshallová.

Kužmová a Sasnovičová boli vlani na US Open v New Yorku v semifinále.



Kužmová bude v Melbourne Parku v akcii aj v miešanej štvorhre, spolu s Filipom Poláškom by mohli utvoriť silnú dvojicu. Ich súperi v 1. kole zatiaľ nie sú známi.

"Veľmi sa teším, lebo som ešte v mixe nikdy nehrala a Filip je skvelý hráč. Má neuveriteľnú formu, budem sa po jeho boku snažiť a dúfam, že nám niečo vyjde," uviedla Kužmová pre denník Šport.