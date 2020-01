Halák vychytal víťazstvo Bostonu, pripísal si aj asistenciu

Islanders ovládli derby New Yorku.

22. jan 2020 o 6:06 (aktualizované 22. jan 2020 o 6:38) SME.SK

NEW YORK. Hokejisti Bostonu aj s dvoma Slovákmi v zostave zdolali hráčov Vegas 3:2 v utorkovom zápase NHL. Brankár Jaroslav Halák si počas 60 minút na ľade pripísal 27 zákrokov z 29 striel, čo predstavuje úspešnosť 93,1%.

Rodák z Bratislavy dokonca pridal aj asistenciu pri jednom z gólov, čo sa mu podarilo už druhýkrát v sezóne. Celkovo v bránke Bruins zaznamenal dvanáste víťazstvo v tomto súťažnom ročníku.

Kapitán Bruins Zdeno Chára odohral 18:32 min s bilanciou 2 strely na bránku, 1 "hit", 2 trestné minúty a 1 mínusový bod.

Krejčí strelil víťazný gól

Boston vyhral iba druhýkrát z ostatných piatich zápasov, ale sériu víťazstiev nad tímom z Las Vegas predĺžil už na päť stretnutí.

Domáci išli do poslednej tretiny s mankom jedného gólu, ale v 45. min Jake DeBrusk vyrovnal na 2:2 a v čase 52:18 min český útočník David Krejčí dvanástym gólom v sezóne zariadil triumf Bostonu.

Na zásahu DeBruska mal veľký podiel aj Halák, ktorý prihrávkou o mantinel našiel pred útočnou modrou čiarou Charlieho Coyla. Ten "nabil" do nájazdu DeBruskovi, ktorý parádne trafil medzi spojnicu žŕdok.

Pri víťaznom góle Krejčí upratal do odkrytej bránky viackrát odrazený puk po strele Brandona Carla.

Halák odchytal piaty zápas za sebou

"Bolo to ako v tréningu pred niekoľkými dňami. Nacvičovali sme brejkové situácie aj s použitím brankára. Halák to rozohral na Coyla a zafungovalo to," povedal DeBrusk o svojom góle, na ktorom participoval aj slovenský gólman Bruins.

Tridsaťštyriročný Halák je v čase zranenia Tuukku Raska jednotkou v bránke Bostonu. Aktuálne odchytal piaty zápas za sebou.

"Veľmi sme chceli zvíťaziť pred prestávkou, ktorú vyplnia zápasy All-Star. Teraz si môžeme užiť krátky oddych o trochu viac," skonštatoval Krejčí, cituje ho portál NHL.

NHL 2019/2020 - základná časť - 22. január:

Boston - Vegas 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

/Brankár Jaroslav Halák (Boston) odchytal celý duel, kryl 27 striel súpera a zaznamenal úspešnosť 93,1 %/

/Obranca Zdeno Chára (Boston) odohral 18:32 min, pripísal si jeden mínusový bod, zaznamenal dve strely na bránu, dve trestné minúty a jeden hit/

https://www.nhl.com/video/embed/recap-vgk-2-bos-3/t-277753022/c-5148159?autostart=false

Carolina - Winnipeg 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

https://www.nhl.com/video/embed/recap-wpg-1-car-4/t-277753022/c-5148126?autostart=false

Rangers - Islanders 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

https://www.nhl.com/video/embed/recap-nyi-4-nyr-2/t-277753022/c-5148188?autostart=false

Philadelphia - Pittsburgh 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

https://www.nhl.com/video/embed/recap-pit-0-phi-3/t-277753022/c-5148263?autostart=false

Chicago - Florida 3:4 (0:0, 1:4, 2:0)