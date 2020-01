Ewan vyhral druhú etapu Tour Down Under, Slováci nebojovali o víťazstvo

Sagan a Baška prišli do cieľa spoločne.

22. jan 2020 o 7:57 TASR

Tour Down Under 2020

2. etapa (Woodside - Stirling, 138,5 km)

1. Caleb Ewan Austrália Lotto Soudal 3:27:31 h 2. Daryl Impey JAR Mitchelton-Scott rovnaký čas 3. Nathan Haas Austrália Cofidis rovnaký čas 4. Jasper Philipsen Belgicko UAE Team Emirates rovnaký čas 5. Fabio Felline Taliansko Astana Pro Team rovnaký čas 6. Andrea Vendrame Taliansko Ag2R La Mondiale rovnaký čas 117. Juraj Sagan Slovensko Bora-Hansgrohe +6:17 min 118. Erik Baška Slovensko Bora-Hansgrohe +6:17 min

STIRLING. Austrálčan Caleb Ewan triumfoval v druhej etape cyklistických pretekov Tour Down Under. Jazdec tímu Lotto Soudal sa presadil v záverečnom špurte a dostal sa aj na čelo celkového poradia. Slováci Erik Baška a Juraj Sagan z BORA-hansgrohe prišli do cieľa s mankom viac ako šesť minút.

Ewan sa na 138,5 km dlhej trati z Woodside do Stirlingu presadil vo finiši do kopca pred obhajcom vlaňajšieho prvenstva Darylom Impeyom z Juhoafrickej republiky, na treťom mieste skončil ďalší Austrálčan Nathan Haas.

Ewan sa vďaka 10-sekundovému bonusu dostal na post lídra pretekov pred Íra Sama Bennetta. "Som šťastný, že to takto dopadlo. Včera to nešlo podľa plánu a tak sme sa dlho bavili o tom, čo musíme robiť lepšie," uviedol víťaz.

Baška v drese pre lídra bodovačky sa po treťom mieste v úvodnej etape tentoraz do boja o popredné priečky nezapojil a so stratou 6:17 min obsadil 118. miesto.

Juraj Sagan skončil s rovnakým časom o jednu priečku pred ním. V celkovom poradí patrí Baškovi 115. pozícia s mankom 6:23 min, J. Sagan je na 117. priečke (+6:27).

Celkové poradie (po druhej etape)