Serena Williamsová môže prepísať históriu. Potrebuje zlomiť prekliatie

BRATISLAVA. Americká tenistka Serena Williamsová má na Australian Open ďalšiu šancu, aby vyrovnala aj jeden z posledných veľkých rekordov, ktoré jej v zbierke chýbajú.

Keď v roku 2017 ovládla po siedmy raz Australian Open, šlo o jej 23. grandslamový titul. Viac ich má na konte jediná žena - Austrálčanka Margaret Courtová, ktorá vyhrala dokopy 24 titulov.

Málokto vtedy pochyboval o tom, že Američanka historický rekord vyrovná aj prekoná.

Krátko po triumfe v Melbourne však oznámila, že je tehotná, a prerušila kariéru.

Williamsová vo Wimbledone 2018 hneď pri druhej grandslamovej účasti po pôrode dokráčala do finále. Tam ju však zastavila Angelique Kerberová.

"Tieto dva týždne mi ukázali, že stále dokážem hrať a snažiť sa o zisk grandslamového titulu. Toto je iba začiatok. Spravila som vo Wimbledone veľký krok, ale moja cesta sa iba začala," citoval Williamsovú portál bustle.com.

Ďalšie šance prišli čoskoro. Už na US Open 2018 sa opäť dostala do boja o titul. Tam ju však zdolala Naomi Osaková.

Vo Wimbledone 2019 opäť predvádzala suverénne výkony, ale vo finále prehrala so Simonou Halepovou.

Američanke sa naskytla aj štvrtá šanca, ale ani na US Open 2019 nezvládla finále a podľahla iba 19-ročnej Biance Andreescuovej.

"Myslím si, že toto je najhorší zápas, aký som na turnaji hrala," povedala po finálovej prehre pre New York Times.

Williamsová prehrala štvrté veľké finále za sebou. Dovtedy mala od prvého štartu na grandslame v roku 1998 na konte iba šesť neúspešných finále.

Sezónu 2019 končila ako svetová desiatka. Bez jediného titulu.

Smolu prelomila až nedávno pred Australian Open na menšom turnaji v Aucklande. Dosiahla prvý triumf po takmer troch rokoch.

"Prešla som si všeličím. Som rada, že som to zvládla," reagovala Williamsová pre theguardian.com.

Získa titul? A nie je to jedno?

Portál tennisnet.com sa na názor, či Serena v Melbourne získa rekordný titul, pýtal viacerých odborníkov.

Niektorí jej verili, no mnohí boli skôr skeptickí.

Jürgen Schmieder zo Süddeutsche Zeitung si myslí, že hráčky si dnes proti Serene viac veria. Rekordný titul by podľa neho získať mohla, no skôr vo Wimbledone.

Tréner Williamsovej Patrick Mouratoglou po prehre na lanskom US Open pre portál the guardian.com povedal, že sa Serena neustále zlepšuje. Zapísať sa do histórie však nie je také ľahké.

"Je to najväčší tlak, aký môžete cítiť. Príde však chvíľa, keď sa naučí, ako s tým pracovať," povedal Mouratoglou.

Caira Connerová z NBC News odpovedala na otázku, či Serena získa rekordný titul, inou otázkou: "A nie je to jedno?"

A vymenovala niekoľko dôvodov, prečo na tom až tak nezáleží.

"Nikto nedosiahol viac finále US Open, ťažko nájsť aj niekoho, kto by bojoval viac. Žiadna iná hráčka nevyhrala Australian Open v čase, keď už bola tehotná, potom sa v 35 rokoch nevrátila a nezahrala si štyri grandslamové finále," napísal Connerová.

Bývalá svetová jednotka Mats Wilander stále považuje Serenu za favoritku.

"Otázkou nie je, ako dobre dokáže hrať. Otázkou je, ako bude hrať, ak sa dostane do finále," upozornil Švéd.