Gyömbéra chcem dostať do top európskej ligy, vraví jeho agent

Prestup Oravca do MLS je prelomový.

22. jan 2020 o 14:21 SITA

BRATISLAVA. Pre hráčskeho agenta viacerých slovenských futbalistov Branislava Jašureka sa každé prestupové obdobie spája s množstvom práce. Ani toto aktuálne nepatrí medzi výnimky.

Telefón mu zvoní prakticky nepretržite a aj keď niektorí hráči majú vyriešenú klubovú príslušnosť, v predstihu rozmýšľa nad tým, čo by sa dalo urobiť lepšie.



Výstižným príkladom tohto je ľavý obranca Dávid Hancko. V úvode sezóny prišiel do českého klubu Sparta Praha na hosťovanie z talianskej Florencie. Na Letnej sa rýchlo udomácnil, ale postupne sa začal vytrácať.

"Dávid mal problém. Už v reprezentácii hrával s menším zranením, to neskôr prerástlo do väčšieho. Má zápal kolennej šľachy, ktorý teraz poctivo lieči. V tom čase preňho bolo najvýhodnejšie dať si pauzu, ale vedel, že zápasy v reprezentácii sú zápasmi jeho života.

Nastúpil a keď sa vrátil do klubu, bolesť v šľache už bola taká, že už nebola iná cesta, len to liečiť. Minulý týždeň absolvoval celý bežecký tréning a dúfa, že počas tohto týždňa sa zapojí aj do herných tréningov," zvestoval Jašurek pre agentúru SITA.

Hancko sa lieči zo zranenia

Hanckovo hosťovanie v "stovežatej" platí do 30. júna, napriek tomu sa podľa Jašureka objavilo niekoľko ďalších záujemcov.

"V Európe evidujeme veľký záujem o Dávida Hancka. Nikde som ho neponúkal, nakoľko hosťuje v Sparte. Napriek tomu sa mi však ozvalo niekoľko klubov, aká je jeho situácia.

Všetkých som informoval, že sa lieči zo zranenia a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Dávidovi hlavne treba dať čas," dodal 37-ročný manažér z agentúry Fair Sport International.

V portfóliu tohto agenta sú aj ďalší defenzívni hráči, na ktorých pracuje či v nedávnej minulosti intenzívne pracoval.

Gyömbér má na top súťaž

V súvislosti s ďalším ľavým bekom Róbertom Mazáňom v španielskych médiách prednedávnom prebehli správy, že by sa mohol predčasne vrátiť z hosťovania v tamojšom druholigovom CD Tenerife naspäť do materského klubu Celta Vigo.

"Toto hosťovanie dokončí," poznamenal Jašurek a dodal, že v prípade Norberta Gyömbéra pokukuje na niečom väčšom: "V našej agentúre na ňom pracujeme a dúfame, že v lete ho posunieme do niektorej z piatich popredných z európskych líg. Výkonnostne na to jednoznačne má."

Jašurek pred niekoľkými dňami pomohol spečatiť transfer Stanislava Lobotku z Celty Vigo do mužstva úradujúceho talianskeho vicešampióna SSC Neapol.

Zastrešoval tiež čerstvý prestup Mateja Oravca z FC DAC 1904 Dunajská Streda do Philadelphie Union. Tento 21-ročný defenzívny univerzál sa stal prvým Slovákom, ktorý prestúpil do zámorskej MLS priamo z najvyššej slovenskej súťaže.

Cena MLS rapídne narástla

"Je to veľký úspech pre Mateja a veľa to znamená aj pre mňa, keďže americký trh je trhom budúcnosti. Týka sa to aj futbalu.

Kto trošku sleduje MLS, tak vie, že jej kvalita neuveriteľne rastie. Keď prišiel David Beckham do Ameriky, rezervoval si franšízu MLS za vtedajšiu cenu 30 miliónov dolárov.

Dnes stojí desaťnásobne viac - 300 miliónov. Naša agentúra investovala veľa času, aby sme mali priamy kontakt na všetky kluby.

Bez akýchkoľvek sprostredkovateľov sme zrealizovali prestup Mateja Oravca do Philadelphie a máme ponuky na ďalších našich hráčov. Pre mňa je to taký prelomový prestup, pretože sme sa dostali na ďalší kontinent," neskrýval nadšenie slovenský hráčsky agent.

V Dunajskej Strede dominoval

Aj keď Oravec na Žitnom ostrove hrával ako stopér, Philadelphia s ním počíta na post defenzívneho stredopoliara.

"Futbalový laik si ho možno na ihrisku až tak nevšimne. Nie je taký výrazný, ale má výborné štatistiky, čo sa týka prvej prihrávky po získaní lopty. Veľmi rýchlo hrá kolmo smerom dopredu. Je to hráč, ktorý to ´odmaká´ a vždy je medzi hráčmi s najvyšším počtom nabehaných kilometrov.

V Dunajskej Strede v tom absolútne dominoval, spoločne s Connorom Ronanom bol medzi najlepšími," skonštatoval Branislav Jašurek.