Slovanu sa zrejme podarí obchod ako nikdy predtým

Za Šporara by mal Slovan zinkasovať sedem miliónov eur.

22. jan 2020 o 17:48 Pavol Spál

BRATISLAVA. Futbalovému Slovanu Bratislava sa zrejme podarí obchod ako nikdy predtým.

Za jedného hráča získa sumu, ktorú predtým nedostal dohromady za viac ako desať rokov a za desiatky hráčov.

Andraž Šporar má podľa portugalských médií v najbližšom čase spečatiť prestup zo Slovana do Sportingu Lisabon.

Slovinský útočník má podpísať zmluvu do 30. júna 2024. Hodnota transferu by mala dosiahnuť sedem miliónov eur.

Suma môže ešte narásť o bonusy vo výške ďalšieho milióna eur. A to v prípade, ak futbalista v novom pôsobisku strelí určitý počet gólov.

Šporar v stredu v Lisabone absolvoval lekársku prehliadku.

"Som šťastný, že som tu. Dávať veľa gólov? To bude moja misia. Sporting je vynikajúci klub," povedal na letisku portugalským médiám.

Slovinec by mal podľa nich zarobiť zhruba milión eur ročne.

Slovanu to nikdy nevráti

"To, čo mi dal Slovan, mu nemôžem vrátiť, ani keby som v jeho drese strelil dvesto gólov. Viem, že na začiatku to z mojej strany nebolo ideálne. Oni mi však verili. To bol pre mňa dôležitý moment," vravel nedávno Šporar.

Keď ho Slovan pred dvoma rokmi kúpil, vyvolalo to rozpačité reakcie. Spomínala sa rekordná suma dva milióny eur i rekordný plat (60–tisíc eur mesačne).