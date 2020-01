Anglicko má ďalšieho Robina Hooda. Bohatým berie, chudobným dáva

BRATISLAVA. Ako jediný dokázal v aktuálnej sezóne Premier League bodovať proti Liverpool FC. Navyše, zdolal aj druhý Manchester City, tretí Leicester a deklasoval štvrtú Chelsea.

Lenže namiesto toho, aby Manchester United bojoval o titul, na konci sezóny bude rád, ak sa mu podarí postúpiť aspoň do Európskej ligy.

Anglický veľkoklub totiž stráca body s outsidermi.

Aktuálne piaty tím Premier League v stredu večer na domácom štadióne podľahol Burnley 0:2. Jeho súper pritom bojuje o záchranu v súťaži.

Ak by Manchester United vyhral, od štvrtého miesta, zaručujúce účasť v Lige majstrov, by ho delili len tri body.

Po prehre má totožný počet bodov ako šiesty Tottenham a siedmy Wolverhampton, od ôsmeho Sheffieldu ho delí iba bod.

"Manchester United je Robinom Hoodom anglickej Premier League," vyhlásil ešte pred Vianocami bývalý futbalista Don Hutchinson pre ESPN.

Narážal tým na to, že United dokážu zobrať body silným klubom, no následné ich strácajú proti slabším. V tomto ročníku totiž prehrali so sedemnástym, osemnástym aj devätnástym tímom súťaže.