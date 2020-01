Slovenky podľahli favorizovaným Taliankam a zabojujú o konečné 7. miesto

Na ME sa predstavili prvýkrát od roku 1993.

23. jan 2020 o 17:35 SITA

ME vo vodnom póle 2020 - Budapešť

Zápas o 5. - 8. miesto:

Taliansko - Slovensko 16:4 (2:1, 5:1, 6:0, 3:2) Góly SR: Kováčiková, Kolářová, Kurucová a K. Kissová po 1, rozhodovali: Várkonyová (Maď.) a Wengenrothová (Švaj.) Zostava SR: Horváthová - Kováčiková, Kurucová, Garančovská, Junasová, Sedláková, Pecková, Kolářová, Stankovianska, Majlathová, Kátlovská, K. Kissová

BRATISLAVA. Slovenská ženská reprezentácia vo vodnom póle na majstrovstvách Európy v Budapešti bude hrať o konečné 7. miesto.

Zverenkyne trénera Milana Henkricha vo štvrtkovom popoludňajšom súboji v časti o 5. až 8. miesto podľahli favorizovanému výberu Talianska 4:16, v sobotu ich o 14.30 h čaká duel proti Francúzkam. Tie vo štvrtok podľahli Grékyniam 3:13.

Slovenky v úvode držali krok so súperkami a v prvej štvrtine Tamara Kolářová vyrovnala na 1:1. V druhej časti sa ešte podarilo Beáte Kováčikovej skorigovať na 2:4, potom však už naplno zabrali úradujúce strieborné medailistky z OH 2016 v Riu de Janeiro.

Talianky po druhej časti viedli 7:2, po tretej 13:2. Tretí gól slovenského tímu prišiel až vo štvrtej štvrtine, keď Janka Kurucová upravila na 3:15. Aj posledné slovo v zápase patrilo Slovenkám, ktoré zásluhou Kataríny Kissovej upravili na konečný rozdiel 12 gólov.

Slovenské reprezentantky na ME 2020 v základnej A-skupine zaznamenali prehry s Ruskami, Maďarkami a Grékyňami, potom zdolali Srbky aj Chorvátky a postúpili do štvrťfinále. V boji o semifinále podľahli Holanďankám 2:22. Hráčky SR sa na ME predstavili prvýkrát od roku 1993, vtedy turnaj absolvovali bez zisku jediného bodu.

Prienik do play off na ME by pre Slovenky mal znamenať postup na celosvetovú kvalifikáciu o postup na OH 2020 do japonského Tokia, ktorá by sa mala konať počas tohtoročnej jari. Olympijskú miestenku získajú aj víťazky ME v Budapešti.