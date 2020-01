Ewan vyhral aj štvrtú etapu Tour Down Under. Baška skončil ôsmy

4. etapa (Norwood - Murray Bridge, 153 km):

ADELAIDE. Domáci cyklista Caleb Ewan zvíťazil v piatkovej štvrtej etape pretekov Tour Down Under v Austrálii.

Na konci 153-kilometrovej trate z Norwoodu do Murray Bridge prešpurtoval Íra Sama Bennetta a pripísal si druhé etapové prvenstvo v tomto ročníku. Tretí skončil Belgičan Jasper Philpsen.

Až dvaja šprintéri tímu Bora-Hansgrohe sa umiestnili v najlepšej desiatke, ale na stupne víťazov sa nepredrali. Na šiestom mieste klasifikovali Estónca Martina Laasa a na ôsmom Slováka Erika Bašku.