Šporar ďakuje Slovanu: Raz belasý, navždy belasý

Slovinský útočník prestúpil do Sportingu Lisabon.

24. jan 2020 o 9:30 SITA

BRATISLAVA. Generálny riaditeľ tímu ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. sa v januári 2018 vyjadril, že Andraž Šporar je futbalista, ktorý spĺňa vysoké európske kritériá a verí, že ich spolupráca bude úspešná.

Po viac než dvoch rokoch možno konštatovať, že tieto slová sa dokonale naplnili. Rodák z Ľubľany sa stal jednou z najvýznamnejším postáv v nedávnej histórii bratislavského klubu.

V 78 zápasoch sa gólom či asistenciou podieľal na 77 presných zásahoch Slovana, čím vzbudil veľký záujem viacerých európskych klubov.

Napokon súboj o jeho služby vyhral portugalský Sporting Lisabon, s ktorým Šporar podpísal zmluvu do leta 2024.

Šporar: Raz belasý, navždy belasý

Napriek tomu, že prestup v hodnote 7 miliónov eur je v histórii najvyššej slovenskej súťaže najdrahší, Šporar odchádza zo Slovana s pokorou a vďačnosťou.

"V čase, keď som do Slovana prichádzal, som nebol v najlepšej forme. Slovan mi dôveroval a dal mi príležitosť ukázať svoje schopnosti. Vďaka tomu som sa opäť naštartoval a začal dávať góly.

Boli to zatiaľ možno najdôležitejšie chvíle v mojej doterajšej kariére. Som veľmi vďačný klubu i fanúšikom za nádherné okamihy, ktoré zostanú v pamäti," povedal slovinský kanonier pre klubový web Slovana a na svojom instagrame napísal:

"Ďakujem za všetko a pamätajte si: raz belasý, navždy belasý!"

Na prvom mieste má postup cez PAOK

Šporar si podľa svojich slov užil každú minútu strávenú na novom Tehelnom poli. Tešil z titulu, národného pohára a na čele s ním sa slovanisti nestratili ani v pohárovej Európe. Vybrať najpamätnejší moment tak bolo pre neho náročné.

"Nedá sa vybrať jeden okamih, pretože bolo naozaj veľa pekných chvíľ. Na pomyselnom prvom mieste je u mňa postup cez PAOK Solún a potom víťazstvo v prvom domácom zápase skupiny Európskej ligy s Besiktasom," uviedol 25-ročný útočník.

Hoci Slovan prišiel o streleckého lídra, Šporar si myslí, že úradujúci slovenský majster má pred sebou svetlú budúcnosť.

"Som optimistický. Slovan je na správnej ceste a bude ďalej rásť. Myslím si, že v slovenskej lige bude ešte dlho dominovať a získavať tituly a určite môže byť úspešný aj na európskej scéne. Ak bude klub pracovať tak ako doteraz, tak si fanúšikovia môžu zvyknúť na veľké európske zápasy," skonštatoval Slovinec.

Jeho nový zamestnávateľ Sporting Lisabon pravidelne hráva európske súťaže, takže existuje šanca, že by si Šporar opäť zahral na Tehelnom poli, tento raz už ako hráč súpera.

"Bolo by to skvelé. Uvidíme, čo futbalový život prinesie a ako sa bude vyvíjať budúcnosť či už mňa, Sportingu alebo Slovana. Verím, že pre všetky zúčastnené strany to bol dobrý krok a všetkým sa nám bude v budúcnosti dariť," dodal autor 60 gólov v drese Slovana.