Idú na to inak. Slováci spravili dvojicu z I. FIalkovej a Otčenáša

Predstavia sa v zmiešanej štafete dvojíc.

24. jan 2020 o 18:18 TASR

POKLJUKA. Slovenská biatlonová výprava v Pokljuke stavila v sobotňajšom programe mixu na štafety dvojíc. Pri neúčasti Paulíny Fialkovej ju v nich zastúpi sestra Ivona, ktorá bude bojovať o dobrý výsledok s Martinom Otčenášom.

V mixe štvoríc sa predstavia Terézia Poliaková s Veronikou Machyniakovou a Michal Šima so Šimonom Bartkom.

P. Fialková sa rozhodla pauzovať, keďže si chce oddýchnuť pred nedeľňajšími pretekmi s hromadným štartom.

"Už toho na mňa bolo celkom dosť. Aj v Ruhpoldingu som sa cítila unavená, aj po štafete, tak sme sa spolu rozhodli, že si dám medzi individuálnymi pretekmi voľno, že to bude pre mňa najlepšie," uviedla deviata žena celkového poradia SP.

Poradie si vymenia po dvoch položkách

Súvisiaci článok Fialkovým vytrvalostné preteky vôbec nevyšli. Je to smutné, vraví Ivona Čítajte

Bez jej účasti sa tak slovenský výber rozhodoval, na ktorú z dvoch zmiešaných štafiet sa zameria. Nakoniec padol výber na dvojice.

"Keďže bude Paulína odpočívať, rozhodli sme sa nasadiť silnejšiu štafetu v singloch. Štartovať budú Martin Otčenáš a Ivona Fialková. V tej druhej nastúpia Šima, Bartko, Poliaková a Machyniaková," povedal tréner mužov Tomáš Kos.

V štafetách dvojíc sa predstavia jeden muž a jedna žena. Poradie si vymieňajú po dvoch streleckých položkách (ležka, stojka), dokopy absolvujú obaja z tímu po štyri. Dĺžka jedného kola je 1,5 km, prvý z dvojice absolvuje 6 km, druhý o 1,5 viac. O tom, či začína muž, alebo žena rozhoduje direktoriát súťaže.

Viac krajín má šancu na úspech

"Myslím si, že sú to celkom zaujímavé preteky. Nie je na to špeciálny tréning, stále je to biatlon, ale vyhovuje tým rýchlejším strelcom. Takže je to najmä otázka presnej a rýchlej streľby," uviedol Kos.

Kým v uplynulej sezóne bolo na programe v SP dokopy šesť mixov - tri dvojíc a tri štvoríc, v prebiehajúcej sa zvýšil ich počet na osem. Doplatili na to stíhacie preteky, ktorých je len šesť oproti vlaňajším ôsmim.

Podľa Kosa to dáva šancu zabojovať v tímových súťažiach aj krajinám, ktoré nedokážu postaviť štvorčlenné klasické štafety mužov či žien.

"Tým, že sú v každej štafete len dvaja z tímu, v singloch len jeden muž a žena, tak to dáva šancu aj krajinám, ktoré nemajú dostatok top športovcov a namiesto štyroch mužov či žien len po dvoch. Takže má šancu uspieť viac štátov a karty môžu zamiešať aj krajiny, ktoré nepatria medzi najlepšie," dodal.