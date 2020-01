Šampionát ukončili prehrou. Slovenské vodnopólistky obsadili na ME ôsme miesto

Stanovili historické maximum.

25. jan 2020 o 16:04 SITA

Francúzsko - Slovensko 17:8 (5:2, 4:2, 5:1, 3:3) /zápas o siedme miesto/ Góly SR: Junasová 2, Kurucová, Sedláková, Pecková, Kolářová, Kátlovská a K. Kissová po 1 Rozhodovali: Dutilhová-Dumasová (Hol.) a Rakovič (Srb.) Zostava SR: Horváthová - Kováčiková, Kurucová, Garančovská, Junasová, Sedláková, Pecková, Kolářová, Stankovianska, Majlathová, Kátlovská, K. Kissová

BUDAPEŠŤ. Slovenská ženská reprezentácia vo vodnom póle sa s majstrovstvami Európy v Budapešti rozlúčia prehrou v súboji o konečné siedme miesto.

Zverenkyne trénera Milana Henkricha v sobotu popoludní podľahli výberu Francúzska 8:17 a v na turnaji obsadili ôsmu priečku.

Ide o najlepšie umiestnenie Sloveniek na ME, keďže v Budapešti štartovali na tomto fóre prvýkrát po dlhých 27 rokoch a v Sheffielde 1993 nezískali ani bod.

Slovenské reprezentantky v základnej A-skupine zaznamenali prehry s Ruskami, Maďarkami a Grékyňami, potom zdolali Srbky aj Chorvátky a postúpili do štvrťfinále.

V boji o semifinále podľahli Holanďankám 2:22, potom nestačili ani na Talianky 4:16 a v sobotu aj Francúzky.

Prienik do play off na ME by pre Slovenky mal znamenať postup na celosvetovú kvalifikáciu o postup na OH 2020 do japonského Tokia, ktorá by sa mala konať počas tohtoročnej jari. Olympijskú miestenku získajú aj víťazky ME v Budapešti.