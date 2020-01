Musela sa vrátiť. Slovenka v štafete zabudla, že mala absolvovať trestný okruh

Ďalšie hlasy Slovákov:

Terézia Poliaková: "Ležka mi nevyšla, so stojkou som spokojná, tá mi sadla. Povedala som si, že musím zastrieľať čisto, aby nás niekde na trati nestiahli. No bežecky sa trápim a už ma to veľmi hnevá. Cítim, že to telo nepracuje tak, akoby malo. Trať ani nie je taká náročná, ako sú náročné moje telo, moje nohy a moje pocity."

Šimon Bartko: "Dnes to bolo dosť ťažké, bežecky sa mi nešlo trak ako naposledy a najmä ma mrzí trestné kolo v stojke, mal som unavené nohy."