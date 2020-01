Pruské a Kysucké Nové Mesto s úspešným obratom, Michalovce sú blízko zostupu

Hlasy po zápase:

Barbora Kocúrová (kapitánka a najlepšia hráčka Spišskej Novej Vsi): „Prvá tretina bola z našej strany dobrá. Dali sme dva góly a v druhej sa nám podarilo streliť ďalšie dva. Postupne nás súper začal tlačiť a po vlastných chybách sme sa dostali do remízy. Zápas nebol z môjho pohľadu zlý, ale každá z nás do toho mohla dať ešte viac. Zo zápasu si berieme aspoň jeden bod, čo je lepšie ako prehra. Súperkám ďakujeme za zápas.“

Dušan Koščo (tréner Spišskej Novej Vsi): „Dnešný zápas ukázal, že sa stretli tímy v hernej forme. V prvej tretine sme vyvíjali tlak na súpera, viedli sme dokonca 4:1, no škoda, že sme si tento náskok neudržali. Celý zápas sme bojovali, hra bola vyrovnaná. Škoda gólov, ktorým sme nezabránili. Dúfam, že to bude pre nás ponaučenie do ďalších zápasov. Jedna séria sa končí no ďalšia sa začína.“

Ema Škvrndová (kapitánka a najlepšia hráčka Kysuckého Nového Mesta): „Bol to pre nás veľmi náročný zápas. Tempo bolo rýchle, behali sme hore-dole. Nehrali sme zo začiatku to, čo sme mali, no napokon sme sa nakopli a začali sme dobiehať. Sme radi, že sa nám to podarilo dotiahnuť do víťazného konca.“

Marián Chlebana (tréner Kysuckého Nového Mesta): „Tretinu a pol sme hrali zle, čo mohlo byť tou skorou rannou cestou, no na to sa nejdeme vyhovárať. Prehrávali sme po prvej tretine 1:4, no vrátili sme sa do zápasu. Začali sme behať, hrať. V predĺžení boli šance na jednej i na druhej strane a nakoniec to padlo do súperovej brány. Musím pochváliť Spišskú za dnešný výkon.“