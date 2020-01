Bystričania utiekli na druhom mieste o tri body, Košice pokračujú v kríze

Hlasy po zápase

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Pripravovali sme chalanov na náročný zápas proti Novým Zámkom, ktoré poslednými výsledkami patria do prvej polovice tabuľky. Mali sme problémy presadiť sa. Chlapcom sme vlievali energiu a strelili sme gól. V závere nás oslabenia stáli bod, no vďační sme aj za dva. Chlapcom nemám čo vyčítať. Do hry dali všetko."

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: "Prvá tretina bola vyrovnaná, dobre zachytali obaja brankári. V druhej časti hry sme boli pod tlakom. V tretej sme prehrávali, ale dokázali sme vyrovnať.

Mrzí nás predĺženie, kde sme sa dopustili školáckej chyby - príliš veľa hráčov na ľade. Pridalo sa aj trocha smoly, keďže sme inkasovali gól dve sekundy pred koncom. Snáď budeme úspešnejší nabudúce."