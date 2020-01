Tvrdošín stratil víťaznú sériu, Sabinov ako jediný uspel vonku

Hlasy po zápase:

Dušan Koščo (tréner Spišskej Novej Vsi): „Dnešný zápas sme od začiatku začali agresívne nápadat súpera, od úvodu sa nám hneď veľmi dobre darilo, odoberali sme loptičky v našom útočnom pásme, z toho sme sa dostali do významných šancí. Zo začiatku nám to tam veľmi nepadalo, potom sme už trošku zmenili postavenie hráčok v útočnom pásme, postavili sme tam hračku ktorá viac tieni, robí problémy brankárke, automaticky sa to ukázalo na skóre. V strednej časti hry to bolo nemastné - neslané z našej strany, ale pomaly sme sa opäť rozbehli a dnešné skóre 9:3 hovorí o všetkom, čo sa dialo na palubovke. Ďakujem súperovi za zápas.“

Timea Kožárová (najlepšia hráčka Spišskej Novej Vsi): „Dnešný zápas hodnotím veľmi pozitívne. Od začiatku sme išli do zápasu s tým že musíme získať 3 body, darilo sa nám a dokázali sme streliť góly už v úvode. Musím pochváliť hračky, veľmi mi pomohli v obrane. Tešíme sa z výhry a tešíme sa aj na ďalšie zápasy.“

Dušan Ďuríček (tréner Partizánskeho): „Aj napriek prehre by som chcel svoje baby pochváliť, naozaj v poslednom čase sme nehrali veľmi dobre a dneska sa na to dalo konečne pozerať. Súperovi gratulujem a ja len dúfam, že nám tá dnešná predvedená hra pomôže k tomu, aby sme sa troška zdvihli a pokračovali v lepších výkonoch do konca súťaže.“

Sofia Dobišová (najlepšia hráčka Partizánskeho): „Myslím si, že zo začiatku sme hrali vyrovnaný zápas, aj keď sme nemali šťastie a góly nám nepadali do brány. Chceli by sme však poďakovať divákom, trénerovi aj babám a myslím si, že nabudúce to zahráme ešte lepšie a vyhráme.“