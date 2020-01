Slovenskí florbalisti zabojujú o postup na MS, najťažším súperom v skupine budú Nóri

Zmenil sa systém kvalifikácie.

27. jan 2020 o 18:49 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí reprezentanti vo florbale koncom týždňa absolvujú kvalifikačný turnaj o postup na tohtoročného majstrovstvá sveta vo Fínsku.

Mužstvo pod vedením trénera Radomíra Mrázka sa predstaví domácim fanúšikom v Poprade, kde v súboji o postup vyzve Nórsko, Taliansko a Maďarsko.

Slováci na predošlom svetovom šampionáte v Česku nechýbali a postupové ambície majú aj teraz.

Kvalifikačný systém sa zmenil

"Nad Talianmi a Maďarmi by sme mali vyhrať, ale pre to sa potrebujeme dostať do pohody, aby sme si sadli a boli dobre pripravení na zápasy.

Program Slovenska v kvalifikácii o postup na MS 2020 štvrtok 30. januára o 19.00 h: Slovensko - Maďarsko piatok 31. januára o 19.00 h: Taliansko - Slovensko sobota 1. februára o 15.00 h: Slovensko - Nórsko

Nórov poznáme, majú kvalitný tím okolo Ketila Kronberga a veríme, že ich prvý raz na vrcholnom podujatí zdoláme,“ cituje oficiálny web Slovenského zväzu florbalu slová reprezentanta Lukáša Řezaninu, ktorý bol členom národného tímu aj na MS pred dvoma rokmi.

Kvalifikačný systém sa v porovnaní s predošlým svetovým šampionátom zmenil. V Európe sa odohrajú tri a v Ázii jeden kvalifikačný turnaj.

Na každom z nich sa predstaví po osem tímov rozdelených v štyroch skupinách. Postup si zabezpečia tri mužstvá - víťazi jednotlivých skupín a tiež víťaz súboja o tretie miesto, v ktorom sa stretnú druhé najlepšie tímy v skupinách.

Kubovič: Výkonnostne sme išli hore

"Myslím si, že je to lepší formát ako ten v minulosti a dobre je to aj rozlosované. Proti Nórom sme schopní vyhrať a ak by to nevyšlo, máme ešte jeden zápas. Vo vedľajšej skupine sa bude rozhodovať medzi Ruskom a Belgickom.

S Rusmi sme hrali pred štyrmi rokmi, zdolali sme ich a výkonnostne sme odvtedy určite išli hore. Ak by sme náhodou skončili druhí, nemali by sme mať problém prevalcovať tohto súpera," povedal hráč Martin Kubovič.

Tréner Mrázek musel na poslednú chvíľu riešiť aj absencie v nominácii. "Počítali sme, že s nami bude aj Erik Moravčík, no bohužiaľ, zranenie kolena ho vyradilo do konca sezóny.

Chýba aj Lukáš Mráz, ktorý má rovnako problémy s kolenom. Máme však mladých a šikovných hráčov, ktorí dostanú priestor," dodal Mrázek. Prvý zápas na turnaji čaká jeho zverencov vo štvrtok o 19.00 h proti Maďarsku.