Tréner Česka otvorene kritizuje kluby: Čo chceme? Veď sa bijeme medzi sebou

Říha priznal, že klubom príliš neverí.

29. jan 2020 o 19:37 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Zatiaľ čo slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká na začiatku februára domáci Kaufland Cup, na ktorom si zahrá proti Bielorusku a ruskému béčku, Česi sa môžu tešiť na omnoho prestížnejší turnaj so silnejšími súpermi.

V Štokholme si v rámci Beijer Hockey Games zmerajú sily s domácimi Švédmi, Fínmi a ruským áčkom.

Říha: Zaskočilo ma to

Lenže v českom tíme nepanuje pohoda. Tréner Miloš Říha nemohol poskladať najsilnejší výber. Podľa jeho slov dostal od hráčov veľa ospravedlneniek a veľkú neochotu prejavili aj jednotlivé kluby.

"Chceme vyhrávať. Bohužiaľ, blíži sa play off, bohužiaľ, hrá sa o záchranu, bohužiaľ, hráči sú vyťažení. Riešime za pochodu veľa ospravedlneniek," sťažoval sa Říha pre idnes.cz.

Bývalého trénera bratislavského Slovana hnevá najmä prístup klubov.

"Kluby by mali reprezentácii vyjsť v ústrety. Nemá to fungovať tak, že musíme hráčov prehovárať. Naozaj sa mi nepáči prístup niektorých klubov. Čo teda chceme? Príde mi, že polovica sa s nami nechce dohodnúť. Zaskočilo ma to," pokračoval.

Navrhuje zmenu

Říha tiež naznačil, že klubom neverí v otázke zdravotného stavu hráčov.

"Mali by sme znovu zaviesť, že všetci nominovaní hráči musia prísť a až reprezentační doktori rozhodnú, či sú skutočne zranení. Neviem, či je to reálne, ale bolo by to správne. Nechcem klubom neveriť, ale v minulosti to tak fungovalo," vysvetlil.

"Dnes sa klub rozhodne sám. Hráča platí a reprezentácia ho nezaujíma. Bijeme sa medzi sebou a vo finále chceme mať majstra sveta," dodal.

Skúsený 61-ročný tréner sa nevyhol ani téme juniorov.

"Napríklad Rusi majú dosť hráčov do dvadsať rokov. Naši, bohužiaľ, buď odišli do zámoria, hrajú v nižších kategóriách alebo nemajú dostatočný priestor na ľade," dodal Říha.