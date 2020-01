Košice v derby ukončili sériu prehier, Slovan doma nezískal ani bod

Hlasy po zápase:

Roman Stantien, tréner Slovana: "V prvej tretine sme boli málo dôrazní, veľa sme ustupovali, súper nás prestrieľal, bol lepší v osobných súbojoch. Od druhej tretiny sme sa snažili to otočiť, paradoxne, v dvoch našich presilovkách sme dostali dva góly. Nepamätám si, kedy sa taká situácia stala. Po treťom inkasovanom góle to vyzeralo už veľmi zle. Páčilo sa mi, že to chalani ešte nezabalili. Ak by sme na začiatku tretej tretiny za stavu 1:3 premenili našu šancu, ešte by sa s tým dalo niečo spraviť. Poprad po štvrtom góle dobre bránil, počkal si na brejky a už si to postrážil."

Peter Mikula, tréner Popradu: "Základ sme položili v našich oslabeniach, v ktorých sme dali dva góly. Do stavu 3:0 sme boli aktívni, držali sme súpera na dištanc, mali sme aj ďalšie šance, najmä v prvej tretine, v ktorej sme súpera prestrieľali. Slovan mal ťažké nohy a korčuliarsky sme ho prevýšili. Po prvom strelenom góle Slovan ožil, v tretej tretine si vytváral tlak, dostal nás do problémov, ale sme to ustáli. Hráči odviedli dobrú robotu, podali sme dobrý taktický výkon. Proti Slovanu sa nám darí, jeho hra nám sedí, vieme sa naň dobre skoncentrovať. Jeho hráči hrajú hokej, nie je to dobýjanie bránky."