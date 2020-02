Banská Bystrica opäť vedie ligu, Zvolen rozstrieľal Nové Zámky

Hlasy po zápase

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Od začiatku sme chceli hrať poctivý, kvalitný hokej vediac, že Budapešť hrala tretí zápas za posledných päť dní a má kompletné iba tri päťky. V prvej tretine sa nám to však veľmi nedarilo. Nehrali sme u nich, teda v útočnom pásme, nehrali sme ani dôrazne.

Až v druhej tretine sme to zlomili, hlavne zásluhou našej štvrtej lajny 'Kabi', 'Gabi' a Kriška. Veľmi sa osvedčili. Naštartovali nás, takže aj ich zásluhou už stredné dejstvo vyzeralo podľa našich predstáv.

V tretej tretine sme tri či štyrikrát nevyhodili puk z vlastného pásma a v jednom prípade to hostia využili. Zápas teda súper zdramatizoval, čomu sme neboli radi. Budapešť má však veľmi dobré otáčanie hry do útoku, často sa dostáva do únikov a prečíslení. Túto silnú stránku súpera sme však eliminovali a aj vďaka tomu sme tiež vyhrali."

Gergely Majoross, tréner Budapešti: "Hrali sme dobre proti kvalitnému banskobystrickému tímu. Dlho sme držali krok s domácimi, no položili nás dva rýchle góly, ktoré sme inkasovali v druhej tretine za stavu 1:1. Potom sme sa ešte vrátili do zápasu, znížili sme, no chýbal nám tretí gól, ktorý sa nám nepodarilo v závere streliť. Bohužiaľ, chýbali nám aj sily, celý zápas sme hrali iba s desiatimi útočníkmi. Vydali sme dnes zo seba všetko, ale nestačilo nám to na bodový zisk."