Sagan po prvý raz v novej sezóne skončil na pódiu, opäť vyhral Gaviria

Podujatie ovládol mladík Evenepoel.

3. feb 2020

Záverečná 7. etapa (San Juan - San Juan, 141,3 km):

1. Fernando Gaviria Kolumbia UAE Team Emirates 2:58:03 h 2. Peter Sagan Slovensko Bora-Hansgrohe + 0 s 3. Álvaro José Hodeg Kolumbia Deceuninck - Quick Step + 0 s 4. Manuel Belletti Taliansko Androni - Giocattoli Sid. + 0 s 5. Hugo Hofstetter Francúzsko Israel Start-Up Nation + 0 s 6. Rudy Barbier Francúzsko Israel Start-Up Nation + 0 s

SAN JUAN. Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa na záver pretekov Vuelta a San Juan Internacional v Argentíne dočkal pódiového umiestnenia.

V siedmej etape Sagan šprintoval na druhom mieste za Kolumbijčanom Fernandom Gaviriom z tímu UAE Emirates, ktorý dovŕšil víťazný etapový hetrik.

Na treťom mieste skončil ďalší kolumbijský cyklista Álvaro José Hodeg.

Celkovým víťazom sa stal mladý Belgičan Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step), ktorý si udržal náskok 33 sekúnd pred Talianom Filippom Gannom a 1:01 minúty pred španielskym veteránom Óscarom Sevillom.

Sagan nemal nárok

V etape so štartom aj cieľom v San Juane (141,3 km) a plochým profilom cyklisti jazdili okruhy po tomto vyše 100-tisícovom meste v západnej časti Argentíny.

Podľa predpokladov sa na záver dospelo k hromadnému špurtu, v ktorom sa tretíkrát v tomto roku a celkovo už po ôsmy raz na tomto podujatí tešil z víťazstva Gaviria.

Sagan začal útočiť zo vzdialenejšej zadnej pozície, vyviezol sa za Gaviriom, ale 25-ročný Kolumbijčan tak mohutne akceleroval, že trojnásobný majster sveta nemal nárok na víťazstvo.

Gaviria zvíťazil o dĺžku bicykla a celkovo si pripísal 43. triumf profikariéry.

"Mám za sebou dobrý štart do sezóny. Verím, že si túto formu poveziem aj do ďalších pretekov," vyhlásil Gaviria, cituje ho špecializovaný portál Cyclingnews.

Sagan: Gaviria bol silný

O päť rokov starší Sagan sa tento rok v Argentíne nedostal na najvyšší stupienok. Okrem druhého miesta v záverečnej etape si pripísal aj jedno štvrté, jedno piate a dve šieste priečky.

Keďže v časovke výraznejšie zaostal, celkovo mu to stačilo na 47. miesto s odstupom 12:31 minúty na Evenepoela.

Preteky boli pre Sagana vstupom do sezóny, v ktorej na neho čaká premiérový štart na Giro d'Italia, obhajoba zeleného dresu na Tour de France aj pokus získať olympijskú medailu v pretekoch s hromadným štartom v Tokiu.

"Bol som na zadnom kolese Gaviriu a vydržal tam až do konca," vtipne komentoval Peter Sagan pre Cyclingnews.

Na oficiálnom tímovom webe Bora-Hansgrohe dodal: "Bola to veľmi rýchla koncovka a v nej som sa vďaka tímovým kolegom dostal do skvelej pozície. Myslím si, že som dosiahol najlepší výsledok, aký som mohol za daných okolností. Gaviria bol veľmi silný. Celkovo máme za sebou skvelú argentínsku Vueltu a chcem sa poďakovať organizátorom aj verejnosti za prekrásny týždeň jazdenia."

Športový riaditeľ Ján Valach po siedmej etape poznamenal: "Bol to najsilnejší šprint Petra Sagana v tejto sezóne. Druhé miesto bolo peknou odmenou za tímovú robotu a zadosťučinením za celé naše vystúpenie v Argentíne. Ukázali sme sľubné vyhliadky, bol to dobrý týždeň."

Evenepoel vytvoril rekord podujatia

Víťazný Evenepoel si v Argentíne pripísal šiesty a siedmy triumf v profesionálnej kariére. Úradujúci majster Európy a vicemajster sveta v časovke práve triumfom v časovke položil základ celkového triumfu.

Udržal si ho odvážnou jazdou v kráľovskej etape s cieľom na kopci Alto Colorado. Vo veku 20 rokov sa stal najmladším víťazom pretekov Vuelta a San Juan v ich 38-ročnej histórii.

"Chcem sa poďakovať celému nášmu tímu, to predovšetkým. Vďaka spolujazdcom mám za sebou perfektný štart do sezóny, ktorý mi dodá veľa sebavedomia do ďalších pretekov. Som hrdý na toto víťazstvo, lebo preteky sa odohrávali na prekrásnom mieste s výbornými fanúšikmi. Verím, že sem v budúcnosti opäť zavítam," uviedol Evenepoel v tlačovej správe tímu Deceuninck - Quick Step.

