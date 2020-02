Predstihne Federera a Nadala? Je na dobrej ceste, vraví Vajda o Djokovičovi

Slovák bol pri všetkých tituloch Srba.

3. feb 2020 o 13:25 SITA

BRATISLAVA. Novak Djokovič ziskom ôsmeho titulu na Australian Open urobil ďalší krok na ceste k tenisovej nesmrteľnosti. Srb je prvý šampión troch desaťročí v ére profesionálneho tenisu.

Prvý titul na Australian Open získal už v roku 2008, zatiaľ posledný pridal v roku 2020. Také niečo zatiaľ nedokázali ani Roger Federer s Rafaelom Nadalom.

Oslavné titulky srbských médií hľadajú aj odpovede na otázky, či sa ich obľúbenec stane jednotkou tenisovej histórie. Teda čo sa týka počtu grandslamových titulov, keďže táto téma už niekoľko rokov hýbe športovým svetom.

Momentálne sa 32-ročný Belehradčan ziskom sedemnásteho titulu priblížil k Federerovi na tri a k Nadalovi na dva. "V tejto fáze kariéry sú pre mňa grandslamové turnaje absolútna priorita," potvrdil Djokovič.

Pri všetkých sedemnástich grandslamových tituloch Srba bol jeho slovenský tréner Marián Vajda. V tejto štatistike to už je historický rekord.

"Nemyslím si, že Novak hrá tenis len preto, aby bol v histórii lepší ako Roger alebo Rafa. Jeho hlavná motivácia je to, že miluje tenis. Dôležité bude, ako dlho si udrží súčasný stupeň motivácie. Momentálne ju ešte má na vysokej úrovni," povedal Vajda, cituje ho portál tennisworldusa.org.

Úspešný tréner doplnil, že Djokovičova súčasná priorita je byť stále najlepší na svete a získavať veľké tituly.

"V tenise je náročné niečo predvídať dopredu. Momentálne to však má Novak v mysli nastavené tak, že chce vyhrať najviac grandslamových turnajov v histórii a využiť svoj potenciál na maximum. Pracuje veľmi tvrdo na tom, aby to dosiahol. Cíti sa dobre a je zdravý, to sú základné predpoklady. Myslím si, že je na dobrej ceste stať sa najlepším v histórii," podotkol Vajda.