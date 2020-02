Nechcú ohrozovať športovcov. V Číne dočasne zastavili dopingové kontroly

O šesť mesiacov sa pritom začnú olympijské hry.

3. feb 2020 o 15:51 TASR

LAUSANNE. Čínska antidopingová agentúra (CHINADA) zastavila šesť mesiacov pred OH 2020 pre šírenie koronavírusu testovanie športovcov.

"Je to preventívne opatrenie, aby sme neohrozili zdravie športovcov a kontrolórov. Samozrejme, že si uvedomujeme dôležitosť testovania, ale našou prioritou je dbať na to, aby všetci zostali zdraví.

Kontroly budú pokračovať hneď ako sa situácia zlepší," citovala agentúra SID vyhlásenie Medzinárodnej kontrolnej agentúry (ITA).

V hostiteľskej krajine OH 2020 Japonsku sa snaží obavy rozptýliť premiér Šinzó Abe: "V spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a inými úradmi prijmeme potrebné opatrenia, aby prípravy na olympiádu pokračovali podľa plánu."