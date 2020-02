Lyžiarke Mikaele Shiffrinovej zomrel otec

Oznámila to pomocou sociálnej siete.

3. feb 2020 o 16:28 (aktualizované 3. feb 2020 o 18:26) Jana Sedláková, Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Americká lyžiarka a najväčšia súperka Petry Vlhovej oznámila prostredníctvom sociálnej siete Twitter smutnú správu.

V pondelok nečakane zomrel jej otec Jeff. "Ja a moja rodina sme zlomení z nečakaného odchodu môjho úžasného, milujúceho, starostlivého, trpezlivého a úžasného otca... Toľko nás toho v živote naučil," napísala Shiffrinová.

V ďalšom príspevku dodala: "Ale najmä, naučil nás zlaté pravidlo: buďte milí a najskôr premýšľajte. Toto je niečo, čo si so sebou budem niesť navždy. Bol základnou časťou našej rodiny a veľmi mi chýba."

Súvisiaci článok Brignoneová tlačí na Vlhovú. Slovenka pôjde rýchlostné disciplíny Čítajte

Za podporu poďakovala svojmu tímu aj fanúšikom. Verí, že budú rešpektovať jej súkromie v najbližších dňoch, keďže ide o skutočne ťažké časy.

Na Instagrame okamžite na príspevok reagovala aj Petra Vlhová. "Miki, je mi tak veľmi ľúto tejto tvojej straty. Myslím na teba a celú tvoju rodinu. Buďte silní," odkázala jej najväčšia konkurentka.

Ku kondolenciám sa na sociálnej sieti hneď pridali aj ďalší ľudia. Bývalá lyžiarka Elena Fanchiniová, Ragnhild Mowinckelová či známy herrec Patrick Dempsey.

Zomrel po nehode

Príčinou smrti bola nehoda, ktorá sa mu stala doma v Colorade, informoval o tom portál skiracing.com. Bližšie podrobnosti však nie sú známe.

K tragédii prišlo v nedeľu. Previezli ho do nemocnice v Denveri. V posledných chvíľach s ním boli manželka, syn, ale aj Mikaela Shiffrinová.

Kričala na otca - choď rýchlejšie

Jeff Shiffrin mal na kariéru svojej dcéry obrovský vplyv. Aj vďaka tomu, že bol anestéziológ s rodinou sa musel často sťahovať.

Raz do New Hampshiru, inokedy do Colorada, až napokon jeho dcéra skončila v lyžiarskej akadémii Burke. Keď mala sedem rokov, práve s ňou lyžoval.

„Obzrel som sa za seba, aby som sa uistil, že je v poriadku. A zrazu vidím, ako je na mne nalepená a kričí - choď rýchlejšie,“ spomínal Shiffrinovej otec pre magazín Time.

Rodičia z nej začali vychovávať šampiónku. Kým iné deti v jej veku mali normálny bicykel, jej rodičia kúpili jednokolesový, aby trénovala rovnováhu.

Odmalička sa zaujímala aj o duševnú stránku športu. Jej obľúbenou knihou bola Vnútorná hra tenisu, v ktorej sa píše o mentálnych aspektoch vrcholového výkonu.

„Rodičia ma vždy viedli k tomu, aby som bola duševne vyzretá, a aby som sa zameriavala na jednoduché veci a nerozptyľovala sa zbytočnosťami,“ vraví Shiffrinová.

V Záhrebe gratuloval Vlhovcom

Keď mala desať, prekvapila otca otázkou. „Kedy budem môcť štartovať vo Svetovom pohári?“ Otec sa pousmial a odvetil: Až v pätnástich.“

Kým Shiffrinovej mama Eileen chodí pravidelne so svojou dcérou na preteky vo Svetovom pohári a je dôležitou súčasťou jej tímu, otec Jeff, začal chodiť častejšie až v poslednom období.

Nechýbal ani počas januárového slalomu Svetového pohára v Záhrebe. Počas druhého kola stál vedľa manželky a s veľkým napätím sledovali jazdu svojej dcéry.

Keď Američanka zvýšila v druhom kole náskok na svoje súperky, jej otec akoby zamrzol. Po prejdení cieľa od radosti vykríkol a vyobjímal manželku.

Ako posledná vyrazila v Záhrebe na trať Petra Vlhová a americkú súperku zdolala o 1,31 sekundy. Shiffrinovej otec Jeff napriek tomu nesmútil. Skôr naopak, s rešpektom gratuloval Vlhovej rodičom.

Americká lyžiarka prežíva náročné obdobie, keďže už v polovici októbra jej zomrela stará mama Paulina Condronová, ktorú familiárne prezývala Nana.