Zlúčia tradíciu s novinkou? Tenisové federácie hovoria o spojení dvoch súťaží

Muži hrajú ATP Cup a Davis Cup, dva takmer rovnaké turnaje.

3. feb 2020 o 19:39 Jana Sedláková

BRATISLAVA. Tradičná tenisová súťaž mužských národných tímov Davis Cup funguje už 120 rokov. Od sezóny 2020 však je súčasne aj nový turnaj ATP Cup, ktorý má podobný formát. Mnohí hráči a fanúšikovia sa tak začali sťažovať.

Tradičný Davis Cup (podobne ako ženskú obdobu Fed Cup, pozn. red.) organizuje Medzinárodná tenisová federácia.

Súvisiaci článok Zverev odmietol nový formát: Davisov pohár je už minulosť Čítajte

S novým formátom, teda ATP Cupom, prišla Asociácia tenisových profesionálov, teda organizácia, ktorá zastrešuje hlavný mužský okruh ATP.

Zatiaľ čo Davis Cup sa hrá vo formáte na tri víťazné zápasy (štyri dvojhry a jedna štvorhra), ATP Cup sa hrá iba na dva vyhrané duely.

Keďže Davis Cup prešiel na formát, pri ktorom sa hrá turnaj počas jedného finálového týždňa, sú takmer totožné.

Avšak tradičný Davis Cup sa odohráva na konci sezóny, ATP Cup je štartom do nového ročníka. Je tak medzi nimi rozdiel šiestich týždňov.

Množstvo hráčov, ako napríklad aj Rafael Nadal, sa sťažovali, že by sa mali nejakým spôsobom zlúčiť.

Mnohí hráči a odborníci sa prikláňajú najmä na stranu nového turnaja, ktorý považujú za atraktívnejší.

Na nový typ Davisovho pohára sa valila vlna kritiky zo strany mnohých hráčov. Jedným z nich bol napríklad Nemec Alexander Zverev. ATP Cup si však získal obľubu.

"Rozprávame sa s ATP, počuli sme pripomienky hráčov, vieme aj o tom, že tie majú aj v ATP. Dávalo by zmysel, ak by sme mali jedno podujatie, ktoré by bolo tímovou súťažou pre mužov. Budeme o tom diskutovať a uvidíme, čo sa stane. Víziou je pre mňa mať jeden silný turnaj. Sme radi, že sa otvára táto konverzácia," povedal prezident ITF David Haggerty, citoval ho portál essentiallysports.com.

Hovorí o tom, že rozhodnutie by chceli priniesť najneskôr do tohtoročného Wimbledonu.