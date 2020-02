Hapal zhodnotil prestupy Dudu, Lobotku či Boženíka. Stretol sa aj s Weissom

Tréner skúmal postavenie hráčov.

4. feb 2020 o 10:24 SITA

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal a jeho asistent Oto Brunegraf sa z pracovnej cesty v Turecku vrátili spokojní.

Čas strávený v "krajine polmesiaca" hodnotia veľmi pozitívne, keďže sa prakticky na jednom mieste mohli stretnúť s viacerými členmi širšieho kádra.

"Mali sme ich všetkých pokope. Odohrali veľa zápasov, videli sme aj veľa tréningových jednotiek. Mali sme možnosť sa s nimi nielen stretnúť a porozprávať sa, ale vidieť ich aj v záťaži.

Túto možnosť sme preto veľmi privítali, lebo cestovanie za nimi do klubov by bolo komplikované," uviedol Hapal pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Chceli mať obraz o postavení hráčov

Kouč pochádzajúci z moravského Kroměříža si tiež mohol sám všimnúť pozíciu jednotlivých adeptov na reprezentačný dres v ich kluboch.

"Napríklad taký Ľubo Šatka ju má v Lechu Poznaň veľmi silnú v porovnaní s tým, akú ju má v Lechii Gdansk Jaroslav Mihalík. Som rád, že sme stretli aj Pavla Šafranka, útočníka rumunského Sepsi, ktorého pozícia sa tiež bude meniť, verím, že k lepšiemu, keďže k nim prišiel nový tréner.

Chceli sme si urobiť presný obraz o fungovaní a postavení našich hráčov v kluboch, a to sa nám podarilo," dodal.

Hapal: Videli sme toho veľa

Hapal s Brunegrafom sa v Turecku stretli približne s 30 slovenskými futbalistami.

"A to nepočítam, že sme videli aj slovenské tímy ako Michalovce či Slovan. Každý deň sme navštívili zápas alebo nejaký tréning a niekedy aj dva zápasy.

Videli sme toho skrátka veľa a som veľmi spokojný, najmä preto, že pri niektorých hráčoch sme zistili, že ich pozícia je silná a budú pravidelne hrávať. Už je len na nich, ako sa budú prezentovať," podotkol Hapal.

Počas zimného prestupového obdobia zmenili pôsobisko viacerí kľúčoví hráči národného mužstva - Stanislav Lobotka, Róbert Boženík, Róbert Mak či Ondrej Duda.

Boženíkov post bude kľúčový

"Taký najzávažnejší prestup urobil Stano Lobotka. Myslím si, že to bolo fajn, pretože išiel do väčšieho klubu, ktorý v minulých rokoch v Taliansku pravidelne hrával o najvyššie priečky. Verím, že začne pravidelne hrávať, keďže kvalita neapolského tímu je vyššia na rozdiel od Celty Vigo.

Som rád aj za Boženíka, aj keď to určite nebude mať jednoduché. Bol by som radšej, keby prestúpil už na začiatku transferového obdobia. Verím, že v marci príde dobre pripravený, pretože jeho post je pre nás veľmi kľúčový a hráčov do ofenzívy máme málo," povedal Hapal.

Vzápätí sa tiež pristavil pri ďalších zverencoch, ktorí nedávno prešli do iných klubov.

"Verím, že Robo Mak bude nastupovať, keďže mu to chýbalo a bolo to vidieť aj na jeho výkonoch. Keď mal v minulosti zápasovú prax, jeho výkony boli kvalitnejšie. Čo sa týka Ondra Dudu, v Anglicku hráva pravidelne a dobre, čomu sa teším.

Bohužiaľ, hrá v tíme, ktorý bojuje o holý život, ale jeho výkony sú na celkom dobrej úrovni," doplnil bývalý kormidelník slovenskej "dvadsaťjednotky".

Weiss sa dostal k vyhlásenému odborníkovi

Hapal sa pred odchodom do Turecka stihol stretnúť aj s Vladimírom Weissom ml., ktorý sa v reprezentácii neobjavil od novembra 2018.

"Bolo to veľmi príjemné stretnutie. Celé to prebehlo pokojne. Vlado sa mi ospravedlnil, povedal mi o svojich predstavách. Už dávno naznačil, že by sa chcel vrátiť späť do reprezentácie. Bude však veľmi dôležité, aby niekde pravidelne hrával, aby mal klub, aby trénoval s mužstvom, až vtedy s ním vieme počítať.

Vlada však trápi zdravotný stav, momentálne má problém, ktorý rieši dlhší čas. Verím, že tentoraz je na dobrej ceste, keďže sa dostal k vyhlásenému odborníkovi Müllerovi-Wohlfahrtovi v Nemecku.

Dúfam, že ho dá dokopy. Pre každého hráča je najdôležitejšie, aby bol zdravý, keď chce podávať stopercentné výkony," skonštatoval Pavel Hapal.