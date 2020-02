Na drese má prezývku a volajú ho tank. Kuco je slovenský unikát

Kucka dal tri zo štyroch gólov Slovákov v elitných ligách.

4. feb 2020 o 16:08 Pavol Spál

BRATISLAVA. V médiách stredopoliara Juraja Kucku prezývajú aj tank, lebo od lopty ho takmer nie je možné odtlačiť.

Komentátori v Taliansku jeho meno často vyslovujú Kučka. V Parme i v národnom tíme Slovenska má na drese napísanú prezývku - Kuco.

Vo svete to nie je novinka. Ani najlepší futbalista všetkých čias - Brazílčan Edson Arantes do Nascimento - sa nevolá Pelé. Je to jeho prezývka.

Podobným prípadom je ďalší slávny Brazílčan Ronaldinho, ktorý je v skutočnosti Ronaldo de Assis Moreira.

Na Slovensku je však Kucka v tomto smere priekopníkom. „Aspoň v niečom som prvý,“ vtipkoval v minulosti Kucka.

Prezývku Kuco si na dres presadil sám a nebol s tým žiadny problém. Pravidlá to povoľujú. „Patrí to ku mne. Som na to zvyknutý, volajú ma tak všetci,“ vysvetľoval.

Iba šiesti nastupujú pravidelne

V kádroch klubov pôsobiacich v jednej zo štyroch najlepších líg sveta (talianska, španielska, nemecká, anglická) pôsobí momentálne jedenásť slovenských futbalistov.

Ale iba zopár ich nastupuje pravidelne.