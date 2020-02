Česko príde o miestenku v Lige majstrov, hoci sa jeho tím dostal do finále

Ako sa počíta koeficient Ligy majstrov:

/zdroj: https://isport.blesk.cz/

V základnej skupine získavajú kluby do koeficientu totožný počet bodov ako do tabuľky - za výhru v riadnom hracom čase tri, za výhru v predĺžení alebo nájazdoch dva atď.

V play off sú za výhru v riadnom hracom čase tri body, za remízu v riadnom hracom čase bod. Za postup do play off a každý ďalší postup sa udeľuje bonusový bod.

Celkový súčet bodov všetkých tímov z jednotlivej súťaže sa potom vydelí počtom odohraných zápasov. Tak vznikne konečné číslo. Podľa neho ligy dostávajú body do koeficientu (najlepší 100 bodov, druhý 95 bodov atď.).

Koeficient sa počíta za posledné štyri sezóny a každým ročníkom sa znižuje jeho hodnota (v súčasnosti 2019/2020 - 100 percent, 2018/2019 - 75 percent, 2017/2018 - 50 percent, 2016/2017 - 25 percent).

Od aktuálneho ročníka sa mierne zmenilo nasadzovanie tímov zo súťaží nasledovne - majster, víťaz základnej časti, druhý v základnej časti, tretí v základnej časti atď.