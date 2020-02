Fehérváry si užíval hru s Ovečkinom: Dával som zo seba to najlepšie

Ruský útočník atakuje hranicu sedemsto gólov.

5. feb 2020 o 9:48 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Martin Fehérváry má za sebou triumfálny návrat do NHL.

Mladíka z obrany len v utorok povolali z tímu Hershey Bears v nižšej súťaži AHL do prvého tímu Washingtonu Capitals a už večer nastúpil v domácom súboji proti Los Angeles Kings.

Fehérváry odohral takmer dvadsať minút

Hoci Fehérváry pri víťazstve svojho tímu 4:2 nebodoval, zanechal na ľade výraznú stopu. Vo svojom štvrtom zápase kariéry v NHL si zapísal dva plusové body, jednu strelu na bránku, štyri bodyčeky a dve zablokované strely súpera.

Na prelome druhej a tretej tretiny si odpykal aj jeden dvojminútový trest za držanie. To všetko počas necelých 20 minút na ľade, čím si o takmer štyri a pol minúty prekonal predchádzajúce maximum zo začiatku sezóny.

"Snažil som sa hrať to, čo odo mňa tréner vyžadoval. Dával som to najlepšie zo seba a sústredil sa na svoju hru," uviedol Martin Fehérváry vo videu zverejnenom na oficiálnej klubovej stránke Washingtonu.

Na pripomenutie, ako vnímal skvelý obrat Washingtonu z 1:2 na 4:2, keď Alexander Ovečkin na konci zápasu dosiahol hetrik, 20-ročný Fehérváry uznanlivo podotkol:

"Máme skvelé mužstvo a ukázalo sa to. Veril som, že to môžeme zvrátiť a nakoniec sa to aj stalo. Cítim sa úžasne. Užívam si, že som si opäť mohol zahrať s hráčmi ako sú Alex Ovečkin alebo John Carlson."

https://www.nhl.com/capitals/video/embed/postgame--february-4/t-277437440/c-5212806?autostart=false

Ovečkin strelil rýchly hetrik

Práve Ovečkin a Carlson mali leví podiel na triumfe lídra súťaže nad posledným tímom Západnej konferencie.

Obávaný ruský "snajper" potreboval iba 4:24 min na to, aby dosiahol 27. hetrik kariéry a dostal sa na 40 gólov v sezóne a 698 gólov v kariére.

Produktívny americký obranca si zasa pripísal gól a dve asistencie a počet kanadských bodov v tejto sezóne zvýšil už na 65 (14+51).

"Či sám seba prekvapujem počtom gólov? Ani neviem, radšej iba hrám a ono to príde. Samozrejme, že moja rodina a priatelia sa o tom veľa rozprávajú.

Ja sa však nechcem prehnane zaoberať tým, kedy a ako pokorím hranicu 700 gólov. Príliš veľa uvažovania škodí. Chcem len ísť na ľad a čo najlepšie si odviesť svoju robotu." vysvetlil Ovečkin pre portál russianmachineneverbreaks.com.

https://www.nhl.com/video/embed/ovi-caps-hatty-reaches-40-goals/t-312104858/c-5211682?autostart=false

Vyrovnal sa Espositovi

Tridsaťštyriročný rodák z Moskvy má v tejto sezóne na konte 40 gólov, z toho štyrikrát strelil po tri góly v jednom zápase.

Viac ako jeden gól dosiahol v piatich z ostatných siedmich duelov a celkovo nastrieľal 60 gólov v posledných 81 zápasoch, ktoré odohral.

Ovečkin si zároveň pripísal 143. zápas v kariére, v ktorom strelil viac ako jeden gól. Týmto počinom sa vyrovnal legendárnemu Philovi Espositovi na piatom mieste historického poradia NHL.

"Alex Ovečkin dosiahol klasický hetrik počas 4:24 min. Neprekonal však klubový rekord v rýchlosti strelenia troch gólov za sebou v jednom zápase. Jeho držiteľom je stále Stan Gilbertson, ktorý 6. apríla 1975 v zápase proti Pittsburghu potreboval na tri góly iba 3:26 min," informoval CapitalsPR na twitteri.