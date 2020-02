Škvarková vyhrala šesťdesiatku v Ostrave, vytvorila si osobný rekord

Slovenka s veľkým náskokom zdolala súperky.

5. feb 2020 o 18:57 (aktualizované 6. feb 2020 o 7:11) TASR, SITA

BRATISLAVA. Slovenská prekážkarka Stanislava Škvarková zvíťazila na 60 m v Ostrave na mítingu Indoor Gala.

V stredu uspela v Česku časom 8,09 sekundy, čím si zlepšila osobný rekord o 5 stotín.

Zverenka Michala Škvarku triumfovala s veľkým náskokom 13 stotín pred Grékyňou Pesiridouovou a o 16 stotín pred Romerovou z Venezuely.

Pre Škvarkovú je to tretie víťazstvo z uplynulých desiatich dní, keď sa najprv tešila na halovom mítingu Elán (26. januára) a minulú sobotu v Viedni na Indoor Track and Field Vienna.

Dvadsaťtriročná Škvarková zaostala za slovenským rekordom Miriam Bobkovej-Cupákovej z roku 2008 len o 0,05 s.

"Snažila som sa na preteky dokonale sústrediť. Veľmi som si dala záležať na štarte, aby som sa od začiatku - ako sa vraví - chytila a potom už bežala len svoje preteky. Myslím si, že sa mi to podarilo," povedala Škvarková na webe atletika.sk.

Vďaka času 8,09 s sa posunula vo svetovom rebríčku už na 11. miesto.

"Verím, že ešte do konca sezóny sa budem tešiť z nejakého ešte lepšieho výkonu. Ideálne by to bolo na slovenskom šampionáte, kde za to budú bonusové body do svetového rebríčka, čo by mi mohlo pomôcť v boji o miestenku na olympijské hry v Tokiu," dodala Škvarková.