Prehral dom, zarobil na vilu. Poker ho živí a napĺňa

Rozhovor pre denník SME Kým jeho spolužiaci zo strednej školy trávili večery na diskotékach, on rozbiehal kariéru pokrového profesionála. TOMÁŠ KUBALIAK (30) už ako tínedžer spoznal svetovú pokrovú smotánku. Hraním na internete zarobil veľa peňazí, patril medzi sto najlepších hráčov sveta. Na turnaje cestuje po celom svete, no najlepším miestom na život pre neho zostáva Lučenec. "Stretávam sa tam s obyčajnými ľuďmi a mám kontakt s reálnym životom, to je pre mňa dôležité, hovorí.

S pokrom ste začali už ako stredoškolák. Mali ste už vtedy scenár, ako sa budete živiť?

Samozrejme. Keď som mal sedemnásť rokov, začali sme hrať poker v škole, o desiatu, o niekoľko korún. Spolužiak mi ukázal internetové fóra, kde komunikovali slovenskí a českí pokroví hráči. K tomu som si pozrel zopár videí, najlepší hráči tam vyhrávali státisíce dolárov.

Ale od toho som bol veľmi ďaleko. Asi ako rekreačný hokejista od NHL. V tom fóre som sa však stretol so skutočnými chalanmi, ktorí zarábali ako čerství dvadsiatnici tisíce eur mesačne. Keď to dokázal oni, prečo by to nezvládol chalan z Poltára? Išiel som na prijímačky na vysokú školu ekonomického zamerania, ale už vtedy som vedel, že by ma len brzdila.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Za 20 rokov sa prihlásili dvaja hráči pokru, ktorí žiadali pomoc Čítajte

Boli ste dobrý v číslach?

Jasné. Bol som jednotkár, chodil som aj na matematické olympiády. Navyše, odmalička som hral počítačovú hru futbalový manažér. Znalosti z nej som využil v pokri. Naučil som sa narábať so sumami, premýšľať strategicky, myslieť na budúcnosť.

Chodili ste na gymnázium?

Nie. Navštevoval som strednú elektrotechnickú školu v Banskej Bystrici. Boli tam totiž počítače. Mohol som sa na nich hrať.

Aká náročná je cesta ku kariére profesionálneho hráča pokru?

Prirovnal by som ju k vývoju kariéry futbalistu. Keď človeka baví kopať do lopty, ale neobetuje pre hru maximum, tak to dotiahne do tretej slovenskej ligy. A k výplate si niečo privyrobí. Ja som vedel, že chcem viac. Keď mali spolužiaci osemnásť, chodili po baroch, diskotékach. Ja som po večeroch študoval poker a hral. Vedel som, že ak niečo dosiahnem, môžem na zábavy chodiť neskôr.

Futbalový tréning pozná hádam každý. Ako však vyzerá štúdium pokru?