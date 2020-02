Adept na reprezentačný dres? V osemnástke zaujal slovenský Francúz

Menom zaujali viacerí futbalisti.

6. feb 2020 o 9:15 SITA

Hráči Slovenska do 18 rokov - ilustračná foto.(Zdroj: Lukáš Grinaj - TASR)

BRATISLAVA. Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie do 18 rokov Stanislava Maceka na nedávnom medzinárodnom turnaji do 18 rokov Copa del Atlantico na Kanárskych ostrovoch pozitívne prekvapil nováčik v tíme - Johan Morel z francúzskeho klubu US Boulogne Cote d'Opale.

Nastúpil v dvoch dueloch a podľa 42-ročného kouča osemnástky si zastal svoje miesto.

"Pravidelne hráva najvyššiu francúzsku mládežnícku ligu na poste stredného obrancu. Veľmi dobre a rýchlo zapadol do kolektívu a ukázal, že s ním treba počítať.

Je fyzicky výborne pripravený, rýchly a vždy bol v správnom čase na správnom mieste, dominoval vo vzdušných súbojoch. Bol pre nás príjemným objavom turnaja.

Určite ešte dostane od nás príležitosť a keď zopakuje výkony zo Španielska, tak si myslím, že sme našli dobrého adepta pre slovenský reprezentačný dres," vyhlásil Macek na oficiálnom webe futbalsfz.sk.

Morel nie je ojedinelý hráč so zahraničným menom v nomináciách slovenských mládežníckych reprezentácií.

V "devätnástke" sa nedávno objavil Amid Khan Agha z nemeckého Hoffenheimu, v tíme do 17 rokov bol minulé leto Daniel Smith z anglického Wiganu Athletic.