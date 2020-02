V klube sa mu darí. Zuzin si reprezentáciou splnil predsezónny cieľ

Slovenský útočník v reprezentácii vystriedal zraneného spoluhráča.

6. feb 2020 o 9:48 TASR

POPRAD. Pre útočníka Petra Zuzina mala nominácia do tímu Slovenska na hokejový Kaufland Cup špeciálnu príchuť.

V kádri trénera Craiga Ramsayho nahradil klubového spoluhráča Jána Sýkoru a aj vďaka tomu sa pre neho sezóna 2019/2020 odvíja podľa ideálneho scenára.

V klube patrí medzi lídrov

V lete 2019 sa Zuzin nedohodol na pokračovaní spolupráce v HKM Zvolen a napokon zamieril do Detvy. V klube s nižšími cieľmi než má ambiciózny HKM si chcel vytvoriť pozíciu lídra a zabojovať aj o najcennejší dres. Oboje sa mu podarilo.

Jeho útok s Jánom Sýkorom a Petrom Šišovským, ktorý nedávno odišiel do Vítkovíc, patrí k najlepším v lige a Zuzin je na najlepšej ceste vytvoriť si osobné maximum v strelených góloch.

K napĺňaniu ideálneho scenára prispel aj telefonát od generálneho manažéra reprezentácie Miroslava Šatana, ktorý Zuzina oslovil ako náhradníka práve za zraneného Sýkoru.

"Keď som videl, že mi volá Miro Šatan, hneď som vedel, o čo asi pôjde. Hneď mi to spríjemnilo deň a som veľmi rád, že som opäť v reprezentácii," uviedol Zuzin pre TASR.

Návrat do reprezentácie takmer po troch rokoch bol jedným z predsezónnych cieľov.

"Je to tak. Pri príchode do Detvy som si však určite nehovoril, že chcem spraviť čo najviac bodov a rýchlo odtiaľ vypadnúť preč. Myslel som aj na tímový úspech. Ale áno, mal som taký scenár v hlave, že chcem uspieť a zviditeľniť sa tam.

Našťastie to dopadlo celkom dobre, keďže som od trénerov dostal veľa priestoru na ľade a využil som ho. Pre hráča je totiž najdôležitejšie, aby dostal priestor, pretože vtedy môže zbierať body a zaujať. Aj v tomto mi Detva pomohla."

V reprezentácii vystriedal spoluhráča

V prípade spoluhráčov a kamarátov Zuzina so Sýkorom platilo, že nešťastie jedného znamenalo šťastie druhého. Vedenie reprezentačného mužstva malo totiž záujem aj o Sýkoru, ktorý zažíva rovnako vydarenú sezónu.

Národný dres si v nej však zatiaľ neobliekol, z účasti na domácom Kaufland Cupe ho vyradili zdravotné problémy. Ale ani tie mu nezabránili podpichnúť Zuzina.

"Žartovali sme, že mu to musím nejako oplatiť, keď sa vrátim. Vravel, že vďaka nemu som v reprezentácii a že on ma tam dostal, keďže idem namiesto neho. On bol už dvakrát zavolaný, ale pre zranenie nemohol ísť. Skúsili ho aj tretíkrát zavolať, ale opäť je zranený," povedal Zuzin.

Podobne ako v prípade Šišovského, aj okolo Zuzina kolujú reči o možnom odchode z Detvy. Klub spod Poľany je na predposlednom 12. mieste Tipsport ligy a o niekoľkých hráčov, na čele so Zuzinom, je naprieč ligou záujem.

"Ešte nič nie je uzavreté, nejaké veci sú rozriešené. V priebehu pár dní sa možno všetko ukáže. Nechcem predbiehať a hovoriť dopredu, jednoducho uvidíme, čo sa stane," uviedol veľavravne.