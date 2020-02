Slovensku ťah s povrchom zrejme nevyšiel. Líderka súpera si ho pochvaľuje

Proti Británii začne Schmiedlová.

6. feb 2020 o 15:50 Viktor Kiššimon

BRATISLAVA. "Vlani o takomto čase som pozerala fedcupové zápasy z postele - a bol to naozaj zlý zážitok."

Takto začína Heather Watsonová svoj najnovší blog pre BBC.

Má 27 rokov, vo svetovom rebríčku WTA jej patrí 74. miesto, a keďže je konečne zdravotne fit, je pri neúčasti Johanny Kontovej líderkou britských tenistiek v dôležitom zápase proti Slovensku o postup na finálový turnaj do Budapešti.

Watsonová nastúpi v Bratislave na 32. fedcupové stretnutie v kariére. Odohrala v nich spolu 39 zápasov (28 vo dvojhre, 11 vo štvorhre).

Vedľa seba má samé neskúsené a mladšie spoluhráčky.

Kvarteto Harriet Dartová, Katie Swanová, Naiktha Bainsová a Emma Raducanuová má totiž na konte dovedna iba sedem duelov v tímovej súťaži.

"Uvedomujem si, že som líderka a klamala by som, ak by som tvrdila, že necítim zvýšený tlak na svoju osobu. Na druhej strane, ak by som žiadny tlak necítila, asi by niečo nebolo v poriadku," uviedla Watsonová na tlačovej konferencii po štvrtkovom žrebe.

Antuka proti Britkám

Ten rozhodol, že stretnutie v bratislavskom Národnom tenisovom centre otvorí v piatok o 16.00 práve britská líderka proti slovenskej dvojke Anne Karolíne Schmiedlovej.

Hrá sa na antuke.

"Tento povrch sme vybrali tak trochu aj preto, lebo Watsonovej sedí asi najmenej," povedal kapitán Sloveniek Matej Lipták.

Slovensko - Veľká Británia Piatok od 16.00 : Anna Karolína Schmiedlová - Heather Watsonová

Viktória Kužmová - Hariett Dartová Sobota od 16.00: Viktória Kužmová - Heather Watsonová

Anna Karolína Schmiedlová - Hariett Dartová

Viktória Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Naiktha Bainsová, Emma Raducanuová

Zdá sa však, že Britke červená antuka problém nerobí.

"Kurt je výborný. Som rada, že je rýchly a nie príliš šmykľavý. V stredu som mala naozaj vydarený tréning," povedala s úsmevom dobre naladená tenistka.

Povrch si pochvaľovala aj Viktória Kužmová.

"Dvorec mi rýchlosťou pripomína tie na Roland Garros a v Madride. To je dobrá správa. Veľmi nás láka možnosť zahrať si na finálovom turnaji v Budapešti a za všetky hráčky môžem povedať, že pre to urobíme všetko," naznačila.

Kapitánka tenistiek Veľkej Británie Anne Keothavongová pasovala počas týždňa do úlohy favoritiek duelu Slovenky.

Watsonová sa vyhla priamej odpovedi na otázku, či s týmto tvrdením súhlasí.

"Fed Cup je úplne iná súťaž ako bežné turnaje počas roka. Nehráme len za seba, ale aj za svoju krajinu. Preto sa môže stať čokoľvek," povedala hráčka, ktorá vo Fed Cupe už zdolala hráčky ako Donna Vekičová, Elina Svitolinová či Jelena Ostapenková.

Kužmová avizuje dobrú formu

Matej Lipták mal jasno len na poste tímovej jednotky. Ten patrí aj rebríčkovej líderke Viktórii Kužmovej, ktorá je jedinou Slovenkou v top 100 svetového rebríčka (65. miesto).

Na pozíciu dvojky si napokon vybral Schmiedlovú (199.).

"Pri rozhodovaní som zohľadňoval niekoľko faktorov - súperky, povrch, formu i skúsenosti," prezradil bývalý tréner Dominiky Cibulkovej.

Po zápase Schmiedlovej s Watsonovou si o druhý bod zahrajú Kužmová s Dartovou, pre ktorú to bude premiérová fedcupová dvojhra.

"Poznám Britky, pred pár rokmi som s nimi hrala. Teraz to bude určite iné. Myslím, že za všetky hráčky môžem povedať, že sme v dobrej forme a na zápas sa veľmi tešíme," uviedla 21-ročná Kužmová, ktorá si vlani na rovnakom dvorci poradila s nebezpečnou Brazílčankou Beatriz Haddadovou Maiovou.

Kurzy v stávkových kanceláriách favorizujú slovenské tenistky. Atmosféra na tlačovke Britiek však naznačila, že antukový dvorec ich neobral o veselosť a reči o dobrej nálade v tíme nie sú len zdvorilostnými frázami.

Cesta na finále do Budapešti je otvorená pre oba tímy.