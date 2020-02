Kluby rozhodli. Letné prestupové obdobie v Premier League bude dlhšie

Skrátené letné prestupové obdobie prinieslo veľa kritiky.

6. feb 2020 o 14:39 SITA

BRATISLAVA. Kluby anglickej najvyššej futbalovej súťaže schválili vo štvrtok zmenu dátumu ukončenia letného prestupového obdobia, ktorá nadobudne platnosť od ročníka 2020/21.

Účastníci Premier League budú môcť vylepšovať kádre až do prvého septembrového dňa, čo je približne o dva týždne dlhšie ako v ostatných dvoch sezónach.

V edíciách 2018/2019 a 2019/2020 sa "prestupové okno" zatváralo deň pred štartom úvodného zápasu prvého kola. Predstavitelia klubov odsúhlasili úpravu termínu na štvrtkovom stretnutí v Londýne.

Prechod na skrátené letné prestupové obdobie vyvolal v predchádzajúcich mesiacoch v Anglicku búrlivú diskusiu a nahneval viacero klubov aj samotných trénerov, ktorí mali menej času na posilnenie mužstva v porovnaní s ostatnými elitnými európskymi súťažami.

V dôsledku toho boli tímy Premier League v nevýhode, keďže ich konkurenti v Lige majstrov alebo Európskej mali viac priestoru na hľadanie nových akvizícií.

Návrat k septembrovému termínu požadoval ešte vlani aj kouč lídra súťaže Liverpool FC Jürgen Klopp:

"Nezaujíma ma, kedy sa prestupové obdobie skončí, ale je podstatné, aby sa končilo vo všetkých európskych ligách naraz. Hovorilo sa o tom, že by sa mohlo presunúť pred začiatok jednotlivých súťaží, ale urobilo sa to iba v Anglicku. To nedáva zmysel. Bola to dobrá myšlienka, ale nefungovala," cituje ho BBC.com.