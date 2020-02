Víťazstvo Slovenska zachránil Košarišťan. Vďakabohu, že sme ho mali, vraví Haščák

Slovákov čaká výber Ruska.

7. feb 2020 o 10:49 SITA

POPRAD. Víťazný vstup do turnaja, ale aj pár dôvodov na zamyslenie. Slováci na Kaufland Cupe zdolali Bielorusov 4:3 a pripísali si druhé víťazstvo v tejto sezóne.

Domáci prestrieľali hostí v pokusoch na bránku 37:29, boli aktívnejší v hre s pukom aj bez neho, ale nevyhli sa hluchým chvíľam, keď súperovi dovolili ľahko skórovať.

"Päťdesiat minút sme hrali super, ale v druhej tretine sme začali trochu prepadávať a súper z toho dal góly. Sme radi, že sme to nakoniec otočili. Každý sa snaží najlepšie ako vie.

Bieloruskí obrancovia boli dosť veľkí, využívali to, v čom sú dobrí. My sme sa snažili hrať viac s pukom a využiť svoje prednosti," komentoval jeden zo strelcov zápasu Michal Krištof vo videu na oficiálnom webe SZĽH hockeyslovakia.sk.

Košarišťan: Bol to náročný zákrok

Keď Bielorusi v rozpätí 33 sekúnd v druhej tretine otočili z 1:2 na 3:2, dostali sa na koňa. Ďalším gólom v slovenskej sieti zabránil brankár Andrej Košarišťan.

Gólman HC Košice sa zaskvel niekoľkokrát, ale v závere tretej tretiny predviedol zákrok zápasu. Z ideálnej pozície nedovolil skórovať bieloruskému kapitánovi Vladislavovi Kodolovi, keď vykopol jeho strelu mimo bránku. Namiesto predĺženia Slováci predsa len ubránili tesné víťazstvo.

"Bolo to špičkou betónu alebo korčuľou, ani neviem. Bol to náročný zákrok a som rád, že som ním mohol pomôcť tímu. Nakoniec sme to ubojovali," komentoval Košarišťan. Slovenský brankár si vyslúžil pochvalu aj od klubového kolegu z Košíc Marcela Haščáka.

"Vďakabohu, že sme mali ´Koša´. Predviedol v závere vynikajúci zákrok. Všetci sme vtedy len sedeli na zadku a čakali, čo urobí. Chcem mu pogratulovať k výkonu," rád skonštatoval Haščák, ktorý sa tiež zapísal do streleckej listiny.

Rusi prišli s veľmi mladým výberom

Na Slovákov v sobotu od 14.00 h čakajú Rusi, ktorí sa na turnaji v Poprade rozhodli dať príležitosť najmä mladým hráčom. V ich výbere sú až siedmi hokejisti s ročníkom narodenia 2000 alebo 2001, teda takí, ktorí ešte nedovŕšili 20 rokov.

Najstaršími ruskými hráčmi na Kaufland Cupe sú obranca Nikolaj Demidov (Sibir Novosibirsk) a útočník Jegor Morozov (Severstaľ Čerepovec), obaja majú po 24 rokov. Olympijský výber Ruska si najprv v piatok večer zmeria sily s Bieloruskom.

"Videl som ruskú zostavu, poznám pár hráčov, sú to skôr mladší hokejisti. Ich mladí hráči sú ešte o niečo disciplinovanejší a bojovnejší. O úrovni talentu alebo hokejového srdca sa ani nemusíme rozprávať," poznamenal ešte pred turnajom Dominik Graňák, so 193 zápasmi historický líder v počte štartov v národnom tíme.