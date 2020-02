Fajn začiatok. Teraz bude Vlhová hľadať to, čo má, keď vyhráva

Slovenka skončila v zjazde ôsma.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej (počkajte, kým sa video načíta)

GARMISCH-PARTENKIRCHEN, BRATISLAVA. Zjazdovka Kandahar v nemeckom Garmisch-Partenkirchene patrí k najnáročnejším na svete.

Petra Vlhová na nej v minulosti neabsolvovala žiadne preteky, vyskúšala si ju len v piatkovom tréningu. V ňom skončila až na 34. mieste.

V sobotňajšom zjazde Svetového pohára však išla slovenská lyžiarka výborne a predrala sa do najlepšej desiatky.

Skončila ôsma, na víťazku stratila 1,74 stotín sekundy.

„Som veľmi spokojná. Áno, mohla som ísť trochu rýchlejšie, ale na začiatok je to fajn,“ vravela Vlhová pre RTVS.

V Garmischi dosiahla svoj druhý najlepší výsledok v zjazde v kariére. Vyššie bola len pred dvoma týždňami v bulharskom Bansku, kde skončila šiesta.

Sklz ešte nemá v nohách

Slovenku tešilo najmä to, že oproti piatkovému tréningu sa výrazne zlepšila.

„Veľmi sa teším, že som išla inak ako v piatok. Nemala som dobrý deň. Predsa, som tu prvýkrát, bola to moja prvá jazda (na zjazdovke v Garmischi – pozn. red.),“ približovala Vlhová.

„Potrebovala som sa do toho trochu dostať, obzrieť si to. V pretekoch to bolo oveľa lepšie, najmä podložka, poliali to vodou a to mi vyhovuje,“ doplnila.