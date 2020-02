Hrdinka Schmiedlová: Číslo pred mojím menom je pre mňa veľmi dôležité

Slovenky postúpili na finálový turnaj.

8. feb 2020 o 21:45 Viktor Kiššimon

Rozhovor: V roku 2002 sa v Maspalomase slovenské tenistky tešili z víťazstva vo Fed Cupe. Po osemnástich rokoch budú mať možnosť v apríli v Budapešti tento úspech zopakovať. V Bratislave totiž zdolali Britky 3:1 a vybojovali si účasť na finálovom turnaji. Najväčšiu zásluhu na výhre Sloveniek má ANNA KAROLÍNA SCHMIEDLOVÁ, ktorá vyhrala obe dvojhry a získala dva dôležité body. "Veľmi som si priala, aby som po rokoch pomohla fedcupovému tímu," uviedla bývalá 26. hráčka sveta, ktorá sa po zranení vracia do tenisového kolotoča.

Zdolali ste britskú jednotku Heather Watsonovú i dvojku Harriet Dartovú. Ktoré víťazstvo sa rodilo ťažšie?

Pravdepodobne to druhé, pretože proti Watsonovej to bol vlastne len prvý zápas celého stretnutia a aj v prípade prehry sa mohol výsledok ešte niekoľkokrát zachraňovať.

Proti Dartovej už išlo o viac, ale na druhej strane som si v ňom oveľa viac verila, keďže prvý súboj som zvládla. Priznám sa, že som samú seba aj trošku prekvapila. Najmä tým, ako som mentálne oba zápasy zvládla. Snažím sa totiž pôsobiť na dvorci pozitívnejšie a som rada, že sa mi to darí.

Cítili ste pred súbojom s Dartovou väčší tlak a zodpovednosť po tom, ako nemohla na prvý sobotňajší duel nastúpiť Viktória Kužmová a jej náhradníčka Rebecca Šramková prehrala?

Uvedomovala som si dôležitosť zápasu, ale ako som spomínala, mala som v mysli aj piatkový duel proti Watsonovej, na ktorom som mohla stavať. Trošku ma mrzelo, že Viki Kužmová nemohla nastúpiť, lebo jej som verila najviac z nášho tímu. Snažila som nepripúšťať si tlak a zvládnuť to tak, aby sme sa na konci mohli tešiť. A som veľmi rada, že sa mi to podarilo.

Čo pre vás tieto dve víťazstvá znamenajú, keďže sa na dvorce vraciate po operácii kolena?

Veľmi veľa, pretože po rokoch som si veľmi priala, aby som pomohla fedcupovému tímu. Veľakrát to totiž tesne nevyšlo. A tiež ma teší, že som potvrdila dobrú formu. Hoci som hrala dobre aj v Austrálii, nič veľké som tam neuhrala. Určite ma to povzbudí pred ďalšími turnajmi, hoci mám s nimi teraz dosť problém. S mojím rebríčkom sa totiž takmer nikam nedostanem.

Na koľkých turnajoch ešte môžete využiť chránený renking?

Ešte na siedmich. Určite túto možnosť využijem na grandslamovom Roland Garros a o dva týždne v mexickom Acapulcu, kam som sa už prihlásila. Ďalšie pravdepodobne na väčších antukových turnajoch, ale podmienkou bude účasť v hlavnej súťaži, čo však nie je jednoduché.

Pred štyri a pol rokmi ste boli vo svetovom rebríčku na 26. mieste. Vinou zranenia a operácie ste padli do druhej stovky. Kam by ste sa momentálne podľa súčasnej hry zaradili?

To číslo pred mojím menom je pre mňa veľmi dôležité. Najmä z psychickej stránky. Ak som číslo dvesto na svete, tak vnútorne cítim, že si až tak neverím, ako keď som trebárs v stovke.

Slovensko - VB 3:1 Sobotňajšie výsledky: Rebecca Šramková - Heather Watsonová 0:6, 5:7

0:6, 5:7 A.K. Schmiedlová - Hariett Dartová 7:5, 6:3 Piatkové výsledky: A. K. Schmiedlová - Heather Watsonová 6:2, 6:3

6:2, 6:3 Viktória Kužmová - Hariett Dartová 6:7 (3), 6:3, 7:5

A tieto zápasy mi dokázali, že som na tom lepšie. Určite mám hru na to, aby som bola opäť minimálne v top sto. Rada by som sa ešte niekedy dostala do päťdesiatky a zahrala si na väčších turnajoch.

Do sezóny ste vstúpili s novým trénerom Petrom Huberom. Zavádzate do hry aj nové prvky alebo sa skôr snažíte zlepšovať vaše silné stránky?

Nerobíme na ničom konkrétnom, pretože ani ja už nemám pätnásť rokov, aby sa dala kompletne prerobiť štýl mojej hry. Nikdy zo mňa nebude príliš agresívna hráčka.

Tréner to chápe a posilňuje skôr moje silnejšie stránky. Pracujeme na servise a som veľmi rada, že tieto zápasy dokázali, že sme na správnej ceste. To si veľmi vážim.

Postupne z fedcupového tímu odchádzajú skúsené hráčky. Nehrá Daniela Hantuchová, Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková je už tiež skôr mentálnou podporou. Ako sa zmenila nálada a sila tímu?

Zažila som už veľa fedcupových duelov, v ktorých spomínané hráčky nehrali. Pravdepodobne sme prišli o kvalitu, pretože vami spomínané hráčky patrili medzi najlepšie na svete.

Pred Danielou a Dominikou som mala akýsi rešpekt, pretože boli o niečo staršie. Ale hráčky, ktoré sú v tíme teraz, patria zároveň aj medzi moje najlepšie kamarátky v súkromnom živote, takže atmosféra asi ani nemôže byť lepšia.

Finálový turnaj Fed Cupu v Budapešti sa bude hrať o viac ako dva mesiace. Ste medzi najlepšími dvanástimi tímami sveta. S akými cieľmi tam pôjdete?

Ešte som si to ani neuvedomila. Pred zápasmi som na to vôbec nemyslela. Asi tam budú najlepšie tenistky sveta. Pôjde o to, aby sme si to tam užili, získali nové skúsenosti a snažili sa využiť každú šancu, ktorú dostaneme.