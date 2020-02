Šatan: Väčšina z týchto hráčov sa zrejme objaví aj v záverečnej príprave pred MS

Šatan a Ramsay hodnotia Kaufland Cup.

8. feb 2020 o 22:32 SITA

POPRAD. Craiga Ramsayho potešil celkový triumf jeho zverencov na hokejovom Kaufland Cupe v Poprade.

Kanadský tréner slovenskej reprezentácie tvrdí, že dôležitý je nielen konečný výsledok, ale aj spôsob, akým sa k nemu Slováci dopracovali.

Trojdňový turnaj pod Tatrami priniesol dve slovenské víťazstvá - vo štvrtok proti Bielorusku (4:3) a v sobotu proti olympijskému tímu Ruska (2:1), ktorí tvorili mladí hráči od 18 do 24 rokov.

Ramsay chválil mladých hráčov

"Bielorusi vo mne zanechali veľmi dobrý dojem. Bol som prekvapený tým, aký tlak na nás vyvíjali. Čo sa týka zápasu s Rusmi, bol to náš najlepší zápas v tejto sezóne," uviedol Ramsay pre slovenské médiá.

"Vyzerali sme ako tím, a tak sme aj na ľade hrali. Pomáhali sme si navzájom, podporovali sa, dobrá komunikácia bola aj na striedačke. Fungovalo nám veľa drobných vecí, ktoré sú potrebné pre celkový výsledok," pokračoval.

"Základom bola dobrá prvá tretina. Forčekovali sme, hlboko napádali súpera a získavali puky. Presne takto sme aj chceli hrať. Neskôr sa vyskytli aj chyby, ale dodržiavali sme systém," doplnil tréner.

Ramsay pochválil aj mladých hráčov za výkony.

"Jakub Sukeľ bol skvelý. Rovnako som rád, že som videl v akcii Kristiána Pospíšila. Výborne napádal a snažil sa hrať aktívne. Andrej Kollár hral veľmi rozumne a napríklad Martina Gernáta som nevidel hrať lepšie ako teraz," skonštatoval Ramsay.

Šatan: Vyberáme si zo širokej skupiny

Kaufland Cup bol po Nemeckom pohári v Krefelde a NaturEnergie Challenge vo Vispe treťou a poslednou tohtosezónnou turnajovou previerkou slovenských hokejistov pred májovým vrcholom sezóny - majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku.

Zatiaľ čo v Nemecku a Švajčiarsku obsadili slovenskí hokejisti zhodne posledné miesto s viacerými výkyvmi v hre, doma obhájili víťazstvo spred roka.

"Výkony boli dobré, výsledky tiež. Bolo to po dobrom výkone, hráči dodržiavali, čo od nich tréneri chceli. Spokojnosť je namieste, keďže sme vyhrali turnaj. Nerád by som vyzdvihoval jednotlivcov, bol to kolektívny výkon. Vládol tímový duch, zaslúžene sme si to vybojovali," skonštatoval generálny manažér reprezentácie a tiež prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan.

Na slovenských hokejistov čakajú pred MS už len aprílové prípravné zápasy. Šatan naznačil, že viacerí hráči z popradského turnaja budú mať miesto aj v záverečnej príprave na svetový šampionát.

"Máme širokú skupinu hráčov, z ktorej vyberáme. Nemáme len 20 hokejistov, rotujeme ich, širší káder má príležitosť presadiť sa v konkurencii. Dosť hráčov sa otočilo v reprezentácii, tréneri si majú z čoho vyberať. V apríli nás čaká osem prípravných zápasov pred majstrovstvami sveta. Väčšinu z týchto hráčov, ktorí boli v Poprade, tam zrejme uvidíme," dodal Šatan.