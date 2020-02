Hurikán mieri do play off, Kysučanky vedú

Hlasy po zápase

Dušan Ďuríček (tréner FBK Harvard Partizánske): „Pred zápasom sme mali nôž na krku. Pokiaľ sme chceli pomýšľať na zotrvanie v extralige tak sme museli tento zápas zvládnuť. Opäť sa však ukázalo, že toto mladé družstvo potrebuje dozrieť. Keď vyhrávame 3:0 a v podstate dvadsať minút súpera nepustíme do ničoho, by sa nám nemalo stať, že prestaneme hrať a súpera postavíme na nohy. Vo zvyšných dvoch dueloch sa budeme snažiť užiť si ešte túto súťaž a dáme priestor čo najviac hráčkam, aby získali potrebné skúsenosti.“

Nikol Drábeková (hráčka FBK Harvard Partizánske): „V prvej tretine sa nám darilo a boli sme lepšie. Po prvom inkasovanom góle sa súper nabudil a my sme sa zľakli. Vďaka našim chybám nám Hurikán odskočil a potom už bolo ťažké doťahovať stratu.“

Adela Kľúčiková (trénerka VŠK PdF UK Hurikán Bratislava): „V prvej tretine sme začali so všetkými hráčkami, úvod bol z našej strany zaspatý. Do druhej časti sme nastúpili s väčším odhodlaním a strelili sme kontaktný gól. Navyše sme obrátili skóre v náš prospech. V poslednej tretine sme využili chyby súpera, vďaka čomu sme dotiahli zápas do víťazného konca. Súperky by som chcela pochváliť za moderný florbal a predvedenú hru.“

Gabriela Stoklasová (hráčka VŠK PdF UK Hurikán Bratislava): „Prvú tretinu sme zaspali, ale sme radi, že sme to dokázali otočiť v náš prospech. Veľmi sa teším z výhry nášho tímu, pretože sme ju už potrebovali ako soľ. Ďakujeme súperovi za fair play a pekný zápas.“