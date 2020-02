Veľký návrat na kurty. Bývalá svetová jednotka dostala voľnú kartu na WTA turnaj

O návrate sa hovorilo už na Australian Open.

9. feb 2020 o 12:46 SITA

BRATISLAVA. Belgická tenistka Kim Clijstersová sa už čoskoro opäť predstaví v súťažnom zápase.

Bývalá svetová jednotka, štvornásobná grandslamová víťazka a členka Medzinárodnej tenisovej siene slávy bude hrať na turnaji WTA v Dubaji, ktorého 20. ročník sa uskutoční od 17. do 22. februára.

Trojnásobná mamička pôvodne uvažovala nad návratom už počas januárového Australian Open, ale zdravotné problémy boli proti.

Súvisiaci článok Serena po prvý raz v kariére senzačne prehrala vo Fed Cupe Čítajte

"Som nadšená z toho, že opäť nastúpim v súťažnom zápase. Viem, že pre turnaj v Dubaji je to jubilejný ročník, a tak je pre mňa cťou vrátiť sa do hry práve tu. Zároveň to bude môj debut v Dubaji.

Nemôžem sa dočkať toho, kedy sa vrátim k športu, ktorý milujem a opäť zahrám si pred fanúšikmi. Podpora, ktorú som dostala od oznámenia môjho návratu, bola obrovská," cituje Clijstersovú oficiálny web WTA.



Clijstersová v priebehu tohto týždňa dokonca trénovala s belgickým fedcupovým tímom, ktorý si rovnako ako ten slovenský zaistil miestenku na finálový turnaj Pohára federácie v maďarskej Budapešti.

Rodáčka z Bilzenu dostala od organizátorov podujatia v Dubaji voľnú kartu, rovnako ako miestna dvojnásobná šampiónka Elina Svitolinová či Tunisanka Ons Jabeurová, ktorá na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny v austrálskom Melbourne postúpila medzi osmičku najlepších.



"Teší nás, že môžeme po prvýkrát privítať túto skvelú šampiónku. Sme nadšení z toho, že Kim Clijstersová zaradila do svojho programu turnaj v Dubaji a bude pokračovať vo svojej úžasnej kariére," vyjadril sa Colm McLoughlin, generálny riaditeľ spoločnosti Dubai Duty Free.

Okrem spomenutej Belgičanky nebudú v Dubaji chýbať ani ďalšie tri grandslamové šampiónky - Simona Halepová, Bianca Andreescová a Sofia Keninová. Pre zranenie pravého chodidla sa však musela odhlásiť aktuálna svetová jednotka Ashleigh Bartyová.