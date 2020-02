Odovzdali historicky prvý glóbus za paralelný slalom. Nedáva to zmysel, vraví víťaz

Slovák Adam Žampa vypadol v kvalifikácii.

Paralelný obrovský slalom v Chaomix

1. Loic Meillard Švajčiarsko 2. Thomas Tumler Švajčiarsko 3. Alexander Schmid Nemecko 4. Tommy Ford USA 5. Žan Kranjec Slovinsko 6. Thibaut Favre Francúzsko 7. Aleksander Aamodt Kilde Nórsko 8. Simon Maurberger Taliansko 9. Fabio Gstrein Rakúsko 10. Henrik Kristoffersen Nórsko

CHAOMIX. Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa stal víťazom nedelňajšieho paralelného obrovského slalomu Svetového pohára.

Vo francúzskom Chamonix predstihol vo veľkom finále o 25 stotín krajana Thomasa Tumlera a slávil premiérový triumf v prestížnom seriáli. Tretí bol Nemec Alexander Schmid.

Slovenský reprezentant Adam Žampa neuspel v kvalifikácii. V súčte dvoch jázd dosiahol 34. najrýchlejší čas 42,32 sekundy. Žampa bol o 1,08 s pomalší ako víťaz kvalifikácie Talian Giovanni Borsotti. Od postupu medzi finálovú tridsaťdvojku ho delilo 11 stotín.

Meillard mohol oslavovať v Chamonix dvakrát, pretože získal aj malý glóbus za celkový triumf v obrovskom paralelnom slalome. V tejto sezóne sa udeľoval malý glóbus v tejto disciplíne prvýkrát.

Išli sa iba dve podujatia, v decembri vo večernom paralelnom obrovskom slalome v talianskej Alta Badii triumfoval Nór Rasmus Windingstad a Meillard bol deviaty.

"Prvý triumf v SP je určite krásny, ale krásne je byť na pódiu aj spolu s Thomim. Áno, mám malý glóbus, je to pekné, ale po dvoch pretekoch to nedáva veľký zmysel.

Bolo by krajšie a prestížnejšie, ak by som vyhral krištáľový glóbus v slalome alebo obrovskom slalome. Dúfam, že FIS to v budúcej sezóne vylepší a dodá viac súťaží do kalendára. Teraz to totiž naozaj reálne neukazuje, kto je najrýchlejší v tejto disciplíne," citoval víťaza portál sport.ch.

finále:

Meillard - Tumler +0,41

o 3. miesto:

Schmid - Ford +0,28