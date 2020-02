Hokejista Marcinko: To, čo hlásajú kotlebovci, Slovensku nepomôže

So spoluhráčmi z Třinca už volili.

9. feb 2020 o 22:32 Juraj Berzedi

Ako hokejový reprezentant sa cez víkend tešil z prvenstva na Kaufland cupe. Zaujíma sa však aj o spoločenskú a politickú situáciu na Slovensku. Jeho manželka Vladimíra kandiduje v parlamentných voľbách za stranu Za ľudí. „Ak človek vstupuje do politiky, musí rátať aj so špinavosťami,“ tvrdí TOMÁŠ MARCINKO.

Slovenskí hokejisti po víťazstvách nad Bieloruskom 4:3 a olympijským výberom Ruska 2:1 triumfovali na Kaufland cupe. Čo víťazstvo v prípravnom turnaji pre reprezentáciu znamená?

Dôležité sú predovšetkým dobré výkony, ktoré nám dávajú šancu, aby sme uspeli. Na predošlých turnajoch sme nemali najlepšie výsledky, preto je dobré, že sme to zmenili. Bielorusi i mladý tím Ruska ukázali svoju kvalitu. Za Rusko nastúpili chlapci, ktorí pravidelne hrajú KHL. A hráčska základňa je tam taká veľká, že aj keď postavia svoj druhý či tretí výber, stále majú obrovskú silu. Aj preto sú tieto víťazstvá cenné.

Niektorí ľudia tvrdia, že zápasy proti Bielorusku či olympijskému výberu Ruska nedajú hráčom toľko, ako súboje proti Švédsku, Fínsku či Česku. Čo si o tom myslíte?

Nebudeme si klamať, že zápasy proti top európskym výberom by neboli náročnejšie. V momentálnom rozpoložení, v akom sa hokej na Slovensku nachádza, si však nemôžeme vyberať súperov a hovoriť o silnejších alebo slabších. Vlak nám ušiel a už to nie je ako kedysi, keď sme proti tímom ako Francúzsko, Dánsko či Bielorusko boli veľkými favoritmi. Každý súper, ktorý proti nám nastúpi, má svoju kvalitu.

Okruh hráčov, ktorí sa môžu dostať do reprezentácie, je momentálne dosť široký. Beriete to tak, že pod trénerom Craigom Ramsaym bojujete v každom zápase o ďalšiu nomináciu?

Jednoznačne. Ak dostanem šancu v reprezentácii, vždy sa snažím hrať tak, aby tréneri mali dôvod nominovať ma aj na ďalší turnaj. Je skvelé, keď sa dostanem do národného tímu, ale vždy je dôležité, aby som to obhájil výkonmi na ľade.

Vlani ste namiesto osláv titulu v Třinci prišli ihneď do reprezentácie, ktorá sa pripravovala na majstrovstvá sveta. Napokon ste sa však do záverečnej nominácie nedostali. Nenahnevalo vás to?