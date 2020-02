Kysučanky potvrdili pozíciu lídra

Hlasy po zápase:

Gerhard Puchír (tréner Eastern Wings Michalovce): "Dnes sme privítali súpera z Tvrdošína. Tak ako včera súper dominoval na loptičke. Odohrali sme zápas doslova v úlohe štatistu, bez zápalu, bez nasadenia, čo by sa nemalo u takých skúsených hráčok stávať. Želám súperovi pred posledným kolom veľa šťastia a úspechov."

Antónia Fedorišínová (brankárka a najlepšia hráčka Eastern Wings Michalovce): "Tento zápas bol z môjho pohľadu brankárky náročný. Súper nás nenechal oddýchnuť a to sa podpísalo na konečnom výsledku, ktorý nebol v náš prospech. Ďakujem tímu za podporu a súperom gratulujem."

Milan Burdeľ (tréner FbK Tvrdošín): "Do dnešného zápasu sme nastúpili od začiatku tak ako sme si predstavovali. Priznávam sa, že som nečakal až také vysoké skóre, vzhľadom na to, v akej oklieštenej zostave sme prišli, ale som rád, že dievčatá odhodili včerajší zápas za hlavu. Som rád, že sme to zvládli a dotiahli do víťazného konca."

Veronika Dúbravská (najlepšia hráčka FbK Tvrdošín): "Tak zápas bol pre nás ľahký. Aj keď sme v niektorých situáciách podcenili súpera, tak sme vyhrali. Michalovce od začiatku rezignovali a zápas sme zvládli dobre."