Žampa reaguje na Falata: Maťo ma ako športovec sklamal

Nerozumie kritike od Velez-Zuzulovej.

10. feb 2020 o 12:24 Jerguš Radačovský

BRATISLAVA. Medzi slovenskými elitnými lyžiarmi naďalej rezonuje téma striedavého štartu Adama Žampu a Mateja Falata v pretekoch Svetového pohára.

V slalomoch v Kitzbüheli a v Schladmingu reprezentoval Slovensko Adam Žampa, no podľa Falata mal právo štartu na oboch pretekoch on.

"Tomáš Žampa zneužil kompetenciu head kouča a nedodržal schválený súťažný poriadok," povedala pre Korzár lyžiarova mama Andrea Falatová.

Podľa nej hlavný tréner Slovenska znemožnil štart Falata a uprednostnil svojho syna Adama Žampu. Odvoláva sa pritom na súťažný poriadok.

Adam Žampa: Mám lepšie štartové číslo

Na kritiku reagoval Adam Žampa na facebooku.

"Veľmi ma mrzia komentáre ľudí, ktorí zjavne nemajú naštudované pravidlá a ktorí do športu pravdepodobne vôbec nevidia. Kričať vie každý, ale niektoré nepravdivé veci, ktoré neprávom očierňujú moje meno, ma veľmi nahnevali." napísal Adam Žampa.

Podotkol, že vo Svetovom pohári pravidelne boduje od roku 2012 a v poradí lyžiarov je o 63. miest vyššie než Falat.

"Mám vďaka tomu lepšie štartové číslo na Svetovom pohári, to logicky znamená, že mám väčšiu šanca na postup," uviedol.

Falat sa podľa Žampu oháňa tri roky starým pravidlom, na ktoré bol ešte pred touto sezónou na úsek alpských disciplín (ÚAD) poslaný návrh na úpravu.

V pravidle sa píše, že ak je medzi pretekármi v danej disciplíne rebríčkový rozdiel menší ako sto miest, nastáva striedavý štart. A to v prípade, ak pretekár v dvoch súťažiach za sebou nezaboduje.

"Navrhovali sme, aby bola urobená zmena na kvalifikáciu a aby štartoval vždy podľa formy najlepší pretekár bez ohľadu na to, koľký v rankingu je, a zároveň spĺňa medzinárodné pravidlo FIS TOP 150 pre možný štart na Svetovom pohári. Dodnes na túto žiadosť z ÚAD neodpísali," pokračoval Žampa.

Kvalifikácia priniesla spory

Ani jeden pretekár v predchádzajúcich slalomoch nebodoval, preto sa tréner Tomáš Žampa pred Kitzbühelom rozhodol urobiť kvalifikáciu. Falatova strana tvrdí, že tento krok nemá oporu v súťažnom poriadku a návrh navyše prišiel len krátko pred pretekmi.

Falat sa na kvalifikácii nezúčastnil. Tomáš Žampa informoval Falata, že ak jeho syn v Kitzbüheli nezaboduje, aj pred Schladmingom bude kvalifikácia. Na to však Falat opäť nepristúpil.

"Maťo ma ako športovec sklamal, nesúhlasil s kvalifikáciou, ale odvolával sa na pravidlo, ktoré je staré a malo zmysel možno pred tromi rokmi. Maťovi som volal, sám sa mi priznal, že by chcel v slalome štartovať a že kvalifikácia je najobjektívnejšia, ale že on s ňou momentálne nesúhlasí," napísal Adam Žampa.

Svoje právo si obhajoval počtom získaných bodov: "Pre Slovensko som získal viac ako 500 bodov vo Svetovom pohári, bodoval som 40-krát, vyhral som Európsky pohár ako jediný Slovák v histórii, skončil som v TOP 5 na olympiáde a som ešte aj dnes vo svetovom renkingu najvyššie zo Slovenska. Tak prečo Maťo, ktorý na Svetovom pohári štartoval presne 30-krát, vďaka tomu, že ja som predtým vyjazdil pre Slovensko druhé miesto, a nezabodoval ani raz, na kvalifikáciu nechcel dôjsť?"

Kritizoval aj Velez-Zuzulovú

Adam Žampa nevie pochopiť ani kritiku od bývalej lyžiarky Veroniky Velez-Zuzulovej, ktorá sa vyjadrila, že ide o nešportové správanie jeho otca.

"Vlani ma trénoval muž Veroniky Velez-Zuzulovej Romain Velez, ktorý mi jasne povedal, že v prípade, že nezabodujem, bude kvalifikácia, aby štartoval vždy ten lepší."

S touto alternatívou vraj súhlasili Tomáš Žampa či Timotej Zuzula. "O to viac nerozumiem komentáru Veroniky, že je to nešportové správanie môjho otca. To, že navrhoval kvalifikáciu? A to, že dopredu mne aj Maťovi povedal, že pôjde ten lepší z kvalifikácie? To je nešportové?" pýtal sa Adam Žampa.

Zainteresované strany sa nezhodujú ani v pozícii Tomáša Žampu ako trénera reprezentácie.

Podľa Falatovcov je trénerom svojich synov a Slovenskú lyžiarsku asociáciu (SLA) zastupuje vo Svetovom pohári len formálne. Nemá zmluvu s asociáciou ani s Falatom.

Stanovisko Mateja Falata "Vzhľadom na to, že sa žiadna kvalifikácia v záujme štartu lepšieho pretekára pred doterajšími súťažami Svetového pohára neuskutočňovala - hlavne v Levi a Adelbodene, kde som mal záujem štartovať – chcem využiť svoje právo štartu na nasledujúcich pretekoch v zmysle súťažného poriadku. Do budúcnosti sa budem veľmi rád zúčastňovať na kvalifikáciách pred pretekmi Svetového pohára, ak sa podmienky dohodnú pred začiatkom sezóny a kvalifikácie sa budú férovo uskutočňovať bez ohľadu na to, kto má podľa striedavého štartu na nasledujúcich pretekoch právo štartovať."