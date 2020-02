Zlikvidoval 51 striel. Hrdinom Poliakov je americký rodák

Poliaci budú čeliť Slovákom.

10. feb 2020 o 11:02 SITA

BRATISLAVA. Kazašskí hokejoví reprezentanti vstupovali do tretieho kola kvalifikácie o postup na ZOH 2022 v pozícii najväčších favoritov H-skupiny.

V domácom prostredí v úvodných dvoch vystúpeniach proti Ukrajine (8:1) a Holandsku (7:1) nemali žiadne problémy a očakávalo sa, že v nedeľu proti Poľsku si zabezpečia miestenku do finále kvalifikačných bojov.

V rozhodujúcom stretnutí ich prišlo podporiť na tribúny Barys Arény v Nur-Sultane viac ako päť a pol tisíc priaznivcov, no tí boli svedkami nečakanej prehry 2:3 a konca kazašskej olympijskej nádeje.

Murray mal veľa práce

Poliaci si do polovice duelu vypracovali dvojgólový náskok, keď sa presadili Bartosz Ciura a trenčiansky rodák Martin Przygodzki.

Domáci dokázali odpovedať ešte v druhej polovici prostrednej tretiny dvoma zásahmi naturalizovaného Kanaďana Dustina Boyda, ale nezvládli začiatok tretej tretiny a potrestal ich Maciej Urbanowicz.

Súvisiaci článok Hokejová senzácia. Slováci spoznali aj tretieho súpera v boji o olympiádu Čítajte

Zaujímavosťou je, že poľskí hokejisti vystrelili v záverečnej dvadsaťminútovke iba dvakrát a v celom stretnutí v štatistike streľby zaostali pomerom 17:53.

Kľúčovou postavou víťazného tímu bol preto brankár John Murray. Americký rodák si pripísal 51 úspešných zákrokov.

"Hráči predo mnou hrali veľmi dobre, takže som to mal jednoduché. Mohol som si robiť svoju prácu a nemusel som sa zaoberať ničím iným. Veľmi ma potešilo aj to, že sme ukázali charakter.

Po tom, čo so súper v druhej tretine vyrovnal, sme v tretej časti išli rýchlo do vedenia a následne sme predviedli solídny defenzívny výkon," vyjadril sa 32-ročný gólman pre oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie.

Inkasoval iba trikrát

Murrayho zastihol celý turnaj vo vynikajúcej forme. V troch zápasoch inkasoval iba trikrát a mal úspešnosť zákrokov na úrovni 96,3 percenta.

"Pred rozhodujúcim zápasom sme si neboli istí, čo presne môžeme očakávať. Vedeli sme, čo máme robiť my a ako máme hrať, no nevedeli sme, čo príde z opačnej strany klziska.

Dobre sme však zvládli svoje úlohy. Hrali sme jednoducho, vrátili sme sa k základným veciam a každý si splnil to, čo mal," hovoril brankár, ktorý získal poľské občianstvo v sezóne 2016/17 a momentálne nastupuje za GKS Tychy

V minulosti chytával aj v zámorských súťažiach AHL alebo ECHL, v Európe pôsobil okrem Poľska aj v Srbsku a jednu sezónu strávil taktiež v Kazachstane.

VIDEO: Zostrih zápasu Kazachstan - Poľsko

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/RowlSyhM7Nw

Boyd: Musím uznať kvality súpera

Zatiaľ čo Poliakom pomohol rodený Američan, Kazachovia sa nedočkali postupu ani s "legionármi" v zostave.

V ich drese nastúpili brankár Henrik Karlsson pochádzajúci zo Švédska či kanadskí rodáci Jesse Blacker, Darren Dietz, Nigel Dawes, Curtis Valk a Dustin Boyd.

"Vytvorili sme si veľký tlak, mali sme viacero dobrých šancí, ale nedostali sme do siete viac ako dva puky. Potrebovali sme skórovať viackrát, čo sa nám nepodarilo a odrazilo sa to na konečnom výsledku.

Musím uznať aj kvality súpera. Poliaci dobre blokovali strely a ich brankár predviedol viacero dôležitých zákrokov," uviedol dvojgólový Boyd.

Stretnú sa so Slovákmi

Súvisiaci článok Po Fínsku žiari už aj v reprezentácii. Pätnásťročný Slovák zaujal v osemnástke Čítajte

Poľskí hokejisti postúpili do augustového finálového kola kvalifikácie o postup na ZOH 2022 v čínskom Pekingu ako rebríčkovo najhoršie postavený tím, a tak sa zaradili do D-skupiny so Slovákmi, Bielorusmi a Rakúšanmi.

Táto skupina sa pravdepodobne bude hrať v Košiciach, no Slovenský zväz ľadového hokeja to ešte oficiálne nepotvrdil.

V E-skupine figurujú Lotyši, Francúzi, Taliani a Maďari, v F-skupine sa nachádzajú Nóri, Dáni, Kórejčania a Slovinci. Z každej z troch skupín postúpi na olympijský turnaj iba víťaz.

Istotu účasti na podujatí pod piatimi kruhmi už majú domáci Číňania a osem najlepších krajín na základe poradia IIHF (Kanada, Rusko, Fínsko, Švédsko, Česko, USA, Nemecko, Švajčiarsko).