Šatan stále nevie povedať, či sa boje o olympiádu uskutočnia v Košiciach alebo v Bratislave

Rozhodnúť sa chcú do mesiaca.

10. feb 2020 o 18:23 TASR

BRATISLAVA. Predstavitelia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) chcú oznámiť dejisko olympijského kvalifikačného turnaja najneskôr o mesiac.

Od 27. do 30. augusta budú domáci reprezentanti bojovať v konkurencii Bieloruska, Rakúska a Poľska o účasť na ZOH v Pekingu 2022.

Súvisiaci článok Réway nevyužil šancu od Jágra. V Kladne zrejme čoskoro skončí Čítajte

Slovensko bude organizátorom kvalifikačnej D-skupiny, v hre sú Košice i Bratislava.

"Zatiaľ je to stále v štádiu riešenia, do mesiaca sa chceme definitívne rozhodnúť a myslím si, že to od nás bude požadovať aj Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).

Dávame si ešte nejaký čas a možno do konca februára by sme to chceli mať rozhodnuté," reagoval prezident SZĽH Miroslav Šatan na oficiálnej stránke hockeyslovakia.sk.

Na ZOH postúpi iba víťaz skupiny. "Kvalifikácia nebude jednoduchá, ako Poliaci dokázali prekvapiť Kazachstan, tak hocikto v skupine môže prekvapiť nás.

Bude to vyžadovať koncentrovaný výkon a verím, že kvalifikáciu zvládneme. Verím aj v to, že príde čo najviac hráčov, ktorí budú môcť, a spoločne ten cieľ dokážeme splniť," dodal Šatan.