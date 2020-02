Ako chlapec skákal s metlou do gauča. Teraz je najlepší na svete

Duplantisovi blahoželal k rekordu i Bubka.

10. feb 2020 o 19:58 Peter Fukatsch

BRATISLAVA. Švéd Armand Duplantis má dvadsať rokov a tri mesiace. V poľskej Toruni utvoril svetový rekord v skoku o žrdi 617 centimetrov.

Je najmladším rekordérom v tejto disciplíne.

Duplantis, atlét so švédskym i americkým občianstvom, na halovom mítingu prekonal výkon Francúza Renauda Lavillenieho z februára 2014 z doneckej haly o jeden centimeter.

So žrdkárskym svetovým rekordom je to trochu zložité. Od roku 2000 Medzinárodná atletická federácia (IAAF) uznáva iba jeden rekord. Je jedno, či ho atlét dosiahol v hale, alebo na otvorenom štadióne (retroaktívne to neplatí).

Aj fenomenálny Ukrajinec Sergej Bubka (prekonal 35 rekordov, vonku 17, v hale 18) má najlepší výkon spod strechy – 615 cm v Donecku (1993), vonku 614 cm v Sestriere (1994).

Bubka dosiahol svoj prvý svetový rekord v Bratislave 26. mája 1984 na štadióne Interu. Mal 21 rokov. Aj ôsmy rekord (605 cm) utvoril na Pasienkoch na mítingu P-T-S, bolo to o štyri roky neskôr.

Rekordér odmalička

Rodák z Lafayette v Louisiane má za sebou rekordnú mládežnícku kariéru s titulmi svetového šampióna do 18 rokov (2015, vtedy i svetový rekord 530 cm), európskeho majstra do 20 rokov (2017 a 2018), seniorského európskeho šampióna (2018, juniorský svetový rekord 605 cm) a strieborného z vlaňajších majstrovstiev sveta v Dauhe 597 cm.

Armand Duplantis Narodil sa 10. novembra 1999 v Lafayette (USA), má švédske i americké občianstvo. Má prezývku Mondo. Pochádza zo športovej rodiny, otec Greg bol americkým rekordérom v skoku o žrdi, mama Helena reprezentovala Švédsko v atletickom sedemboji i vo volejbale, starší brat Andreas reprezentoval Švédsko na MS juniorov v skoku o žrdi v roku 2012. Najväčšie úspechy: majster sveta do 18 rokov (2015), juniorský majster Európy (2017, 2018), majster Európy (2018).

Otec Greg Duplntis držal americký rekord 580 cm, so žrďou skákal aj jeho dedo, pradedo a strýko. Švédska mama Helene bola zase národnou rekordérkou v sedemboji a reprezentantkou vo volejbale.

Otec tvrdí, že Armand začal skákať ako štvorročný v záhrade rodinného domu a ako sedemročný dosiahol 386 cm.

Nový svetový rekordér reprezentuje Švédsko od roku 2015 (vtedy mu to povolila IAAF), hoci od narodenia žije v Louisiane. Má dva pasy. V USA uznávajú za svoje rekordy všetky, ktoré dosiahne ich občan. Duplantis je tak aj rekordérom Spojených štátov.

Ako malý chlapec skákal Duplantis najskôr s metlou v izbe a ako doskočisko mu slúžil gauč.