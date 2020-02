Montreal prišiel o dvojgólové vedenie, nepomohla ani Tatarova asistencia

Z výhry sa tešil iba Černák, Fehérváry nemal svoj deň.

11. feb 2020 o 6:39 (aktualizované 11. feb 2020 o 7:55) SME.sk, SITA

NEW YORK. Štyria slovenskí hokejisti sa predstavili v pondelkových zápasoch NHL. Štatistiky produktivity si vylepšil iba Tomáš Tatar.

Útočník asistoval pri jednom z dvoch gólov Montrealu, ale jeho tím prehral na domácom ľade s Arizonou 2:3. Z víťazstva sa tešil obranca Erik Černák, jeho Tampa Bay vybojovala v Columbuse tesný triumf 2:1 po predĺžení.

Washington aj s útočníkom Richardom Pánikom a obrancom Martinom Fehérvárym prehral v domácom prostredí druhýkrát za sebou, po výprasku od Philadelphie (2:7) aktuálne nestačil na New York Islanders 3:5.

Tatar si drží priemer viac než bod na zápas

Montreal po necelých dvoch minútach viedol nad Arizonou 2:0, ale potom až do konca zápasu jeho hráči neskórovali.

Hráči Canadiens nevyužili ani jednu zo šiestich ponúknutých presiloviek, o body definitívne prišli minútu pred koncom tretej tretiny po zásahu Jakoba Chychruna v početnej výhode.

"Myslím si, že hra v oslabení bolo to najdôležitejšie, čo nám dnes dalo šancu na víťazstvo," uviedol fínsky brankár Arizony Antti Raanta na webe NHL.

Tatar si od polovice januára udržiava skvelý priemer viac než bod na zápas. Asistencia pri góle Brendana Gallaghera bola jeho tridsiata druhá v sezóne a celkovo má 29-ročný slovenský krídelník na konte už 52 bodov.

Tatar bodoval v siedmom z ostatných ôsmich zápasov, nazbieral v nich deväť bodov (3+6). V stretnutí proti Arizone odohral 16:54 min s bilanciou 1 asistencia, 3 strely na bránku, 1 bodyček, 1 plusový bod.

Tampa je už len tri body za lídrom

Tampa Bay aj na ľade Columbusu potvrdila, že má momentálne najlepšiu formu z celej NHL. O siedme víťazstvo v sérii sa dvoma gólmi postaral ruský útočník Nikita Kučerov a 31 zákrokmi brankár Curtis McElhinney.

Tieto dva tímy sa stretli v súťažnom zápase prvýkrát odvtedy, čo Blue Jackets nečakane vyradili Lightning v 1. kole play off v uplynulej sezóne v apríli.

Slovenský obranca Erik Černák počas 21:41 min až päťkrát vyskúšal pozornosť brankára Columbusu Elvisa Merzlikinsa, po Kučerovovi (8) bol druhým najčastejšie strieľajúcim aktérom zápasu.

"Máme dva body a sme šťastní. Nerozmýšľali sme nad tým, čo sa stalo minulý rok. To už nemý význam," poznamenal Nikita Kučerov.

Dvadsaťšesťročný Rus predĺžil svoju bodovú sériu na 11 zápasov, dosiahol počas nej 20 bodov (10+10).

Tampa Bay nastúpila bez zraneného kapitána Stevena Stamkosa, napriek tomu dosiahla 19. víťazstvo z posledných 22 zápasov a v tabuľke Východnej konferencie je už len 3 body za lídrom z Bostonu.

Ovečkin mal štyri mínusové body

Washington doma nestačil na New York Islanders (3:5) aj preto, že jeho kapitán Alexander Ovečkin sa gólovo odmlčal v druhom zápase za sebou. Kapitán Capitals šesťkrát vystrelil bez efektu, ale mal aj štyri mínusové body.

Tri mínusky nazbieral aj Martin Fehérváry. Mladý obranca odohral šiesty zápas v NHL v kariére, počas 14:15 min si pripísal jeden strelecký pokus, jeden bodyček a tiež dve trestné minúty v závere prvej tretiny za držanie.

Útočník Richard Pánik odohral 12:36 min s výkazom 2 strely na bránku, 2 bodyčeky, 1 plusový bod.

"V tejto sezóne sme zvládli pár zápasov, v ktorých to nevyzeralo na naše víťazstvo. Teraz je to opačne. Hľadáme spôsoby ako prehrať. Musíme sa zomknúť ako tím a nejako to vyriešiť," glosoval tréner Washingtonu Todd Reirden.

NHL 2019/2020 - Základná časť - výsledky - utorok:

Montreal - Arizona 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

/Útočník Tomáš Tatar (Montreal) odohral 16:54 min, pripísal si asistenciu, zaznamenal plusový bod, trikrát vystrelil na bránku, rozdal jeden bodyček, raz stratil a raz získal puk/

Philadelphia - Florida 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Washington - NY Islanders 3:5 (1:3, 2:2, 0:0)

/Útočník Richard Pánik (Washington) odohral 12:36 min, zaznamenal plusový bod, dvakrát vystrelil na bránku a rozdal dva bodyčeky/

/Obranca Martin Fehérváry (Washington) odohral 14:15 min, zaznamenal tri mínusové body, raz vystrelil na bránku, rozdal jeden bodyček a pripísal si jeden dvojminútový trest/

Columbus - Tampa 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

/Obranca Erik Černák (Tampa) odohral 21:31 min, päťkrát vystrelil na bránku, rozdal jeden bodyček, zablokoval dve strely a raz získal puk/

Vancouver - Nashville 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)

San Jose - Calgary 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)